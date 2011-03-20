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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

1000 میلیارد ریال اعتبار برای فاضلاب تهران تامین می‌شود

در صورت تضمین بازپرداخت از طرف دولت، یکهزار میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز طرح فاضلاب تهران تحت عنوان اعتبارات ماده 56 از طریق جلب فاینانس داخلی تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر ساده گفت: با دستور وزیر نیرو و مکاتبه با نمایندگان مجلس، مراحل نهایی اخذ مجوزهای قانونی این امر در دست انجام است.

مشاور مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران افزود: با تحقق این اعتبار، شبکه فاضلاب شمال‌غرب شهر تهران محدود به بزرگراه شهید همت از شمال، مسیل پونک از شرق، آزادراه تهران- کرج از جنوب و رودخانه کن از غرب و یک مدول از تصفیه‌خانه غرب اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: طول کل شبکه جمع‌آوری فاضلاب این محدوده حدود 86 کیلومتر با اقطار 300 الی 2000 میلیمتر و هزینه تقریبی حدود 500 میلیارد ریال برآورد شده است.

ساده با اشاره به اینکه انتخاب مشاور برای این طرح انجام شده است گفت: احداث یک مدول تصفیه‌خانه غرب، با جمعیت تحت پوشش حدود 525 هزار نفر با هزینه تقریبی 500 میلیارد ریال نیز از این طریق ماده 56 عملیاتی خواهد شد.

مشاور مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: پیش‌بینی شده فاضلاب جمع‌آوری شده این مناطق به غرب تهران منتقل شود و با احداث یک واحد تصفیه‌خانه، در حد استانداردهای مجاز محیط زیستی تصفیه شود.

کد مطلب 1276919

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