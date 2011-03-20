جشن بین المللی نوروز در سازمان ملل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه ، ترکمنستان، قزاقستان، آلبانی ، قرقیزستان، هند ، افغانستان ، مقدونیه ، آذربایجان و تاجیکستان، یازده کشوری هستند که نخستین روز فصل بهار را به نام نوروز و عید ملی آغاز سال نو، جشن می گیرند.



سفره بزرگ هفت سین نیز در ساختمان اصلی سازمان ملل متحد و مقابل ورودی سالن بزرگ مجمع عمومی، چیده می شود و 11 کشور حوزه نوروز، نمادهای فرهنگی خود در سفره هفت سین ارائه می کنند.



سازمان ملل متحد هجدهم فوریه سال 2010 میلادی با تصویب قطعنامه ای، روز اول فروردین هر سال ( 21 مارس ) را به نام روز بین المللی نوروز نامگذاری کرد و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، محور اصلی برگزاری مراسم نخستین سالگرد صدور این قطعنامه است.



محمد خزائی، نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد گفت: از آنجا که بیش از سیصد میلیون نفر از مردم جهان از حوزه بالکان در اروپا تا آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه، نوروز را به عنوان روز اعتدال بهاری، گرامی می دارند، این مراسم نیز با هدف زنده نگه داشتن این نقطه مشترک فرهنگی میان ملتهای حوزه نوروز برگزار می شود که سابقه سه هزار ساله دارد.



به گفته خزائی، در مراسم دوشنبه - اول فروردین - صد و پنجاه پژوهشگر تاریخی و فرهنگی از کشورهای یادشده به ویژه ایران، تاجیکستان و افغانستان، مقالاتی را درباره این میراث مشترک فرهنگی ارائه می کنند.



ادامه این مراسم در سالن اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور دیپلماتهای کشورهای مختلف جهان و پیام دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد بود.



از آنجا که بان کی مون در این روز، به دو کشور مصر و تونس سفر خواهد کرد، در مراسم امسال ، پیام وی قرائت خواهد شد.



وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز برای شرکت در جشن روز بین المللی نوروز وارد نیویورک می شود و در این مراسم سخنرانی خواهد داشت.



علاوه بر وی، سفیران ده کشور دیگر حوزه نوروز، در سخنان کوتاهی، به تشریح جایگاه نوروز در حوزه تمدنی و فرهنگی کشورشان خواهند پرداخت. این مراسم با پذیرایی شام از میهمانان با غذاهای سنتی هر کشور پایان می یابد.



شصت و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هجدهم فوریه سال 2010 میلادی برگزار شد ، قطعنامه روز بین المللی نوروز را در پنج بند تصویب کرد.



دراین قطعنامه با تاکید بر اصول منشور ملل متحد و سایر اعلامیه های جهانی درباره مبادلات فرهنگی و تمدنی ملتها، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده است برای زنده نگه داشتن این روز بین المللی همکاری کنند.



در این قطعنامه با اشاره به اینکه نوروز در راستای باور هماهنگی زندگی بشر با طبیعت است آمده است: با آگاهی همگان از رابطه مهم کار سازنده با چرخه های تجدید پذیر طبیعت، روند رفع نگرانی ها درباره منابع طبیعی حیات بشری، با اهتمام بیشتری پیگیری خواهد شد.



در کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز که 30 سپتامبر سال 2009 میلادی برگزار شد، نوروز در فهرست فراگیر میراث فرهنگی و معنوی بشری قرار گرفت.