به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز یکشنبه با رویارویی تیم‌های ملوان بندرانزلی و پرسپولیس تهران آغاز شد.

نیمه اول این بازی که در ورزشگاه مملو از تماشاگر تختی بندرانزلی برگزار شد دقایقی پیش با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید. در این بازی ابتدا تیم پرسپولیس با گل دقیقه 15 امیرحسین فشنگچی پیش افتاد اما تنها 10 دقیقه بعد محمد حیدری روی غفلت مدافعان پرسپولیس کار را به تساوی کشاند.

قضاوت دیدار ملوان بندرانزلی - پرسپولیس برعهده تورج حق‌وردی است. او در نیمه اول این بازی به پژمان نوری و محسن مسلمان از تیم ملوان و حمیدرضا علی عسگر و تیاگو فراگو از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

همزمان با این بازی تیمهای استیل آذین و سپاهان اصفهان نیز در ورزشگاه تختی تهران مقابل هم صف آرایی کردند که نیمه اول این بازی نیز با برتری یک بر صفر تیم استیل آذین به اتمام رسید. تک گل تیم سپاهان را حسین کاظمی در دقیقه 22 به ثمر رساند.