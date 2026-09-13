تسویه کامل مطالبات گندمکاران ایلام تا پایان شهریورماه

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان خبر داد و اعلام کرد: بر اساس وعده وزیر جهاد کشاورزی، تمام باقیمانده مطالبات کشاورزان تا پایان شهریورماه تسویه خواهد شد.
وی با اشاره به پایان موفقیتآمیز عملیات خرید تضمینی گندم در استان اظهار داشت: در سال زراعی جاری بالغ بر ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش ریالی آن بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرکل غله استان ایلام با بیان اینکه متولی اصلی پرداخت مطالبات، سازمان هدفمندی یارانهها است، تصریح کرد: از ابتدای فصل خرید، پرداختها به صورت مرحلهای و درصدی انجام شده و تا به امروز، بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع مطالبات گندمکاران استان پرداخت و تسویه شده است.
باباخانی در خصوص پرداختهای پیشِ رو افزود: طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، در دو تا سه روز آینده مبلغی حدود یک همت (هزار میلیارد تومان) به صورت سراسری در سطح کشور پرداخت خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اهتمام جدی دولت برای حمایت از قشر زحمتکش کشاورز، خاطرنشان کرد: بر اساس قول مساعد وزیر محترم جهاد کشاورزی، تلاش شبانهروزی برای تأمین منابع مالی ادامه دارد و اطمینان میدهیم که تا پایان شهریورماه، تمامی مطالبات باقیمانده گندمکاران استان ایلام پرداخت و پرونده مطالبات سال جاری بسته خواهد شد.
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