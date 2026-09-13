اطلس جامع مبادی رسمی تجارت خارجی تدوین شد

محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به تهیه «اطلس جامع مبادی رسمی تجارت خارجی کشور» اشاره کرد و گفت: تهیه این اطلس کار جدیدی بود که در کشور انجام و سند جامعی از تک‌تک مرزها و مبادی تجارت کشور در سازمان تهیه شد.

قنادزاده افزود: با کمک همه دستگاه‌ها، تصویری کامل از مسائل موجود در مرزها، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها، رویه‌ها، موانع، مشکلات و ضعف‌های هر یک از مبادی تجارت خارجی استخراج شد.

وی ادامه داد: اکنون این موضوع در دستور کار جدی دولت قرار دارد و مسائل و مشکلات تک‌تک مرزها بر اساس سندی که سازمان تهیه کرده، به مصوبات اجرایی تبدیل شده تا پیگیری شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این اقدام در سازمان توسعه تجارت انجام شد و اثر مثبتی نیز داشته است. اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت، مصوبات منبعث از این سند در حال بررسی است و این موضوع به یک دستور کار جدی تبدیل شده است.

قنادزاده افزود: اگر دوباره شرایط جنگی ایجاد شود، این اطلس می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ اما در شرایط عادی نیز وجود چنین ابزاری بسیار ضروری است و می‌تواند به عنوان یک داشبورد مدیریتی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی توضیح داد: با استفاده از این اطلس، وضعیت هر مرز، معبر گمرکی یا تجاری، آخرین وضعیت رویه‌ها، وضعیت تردد، تعداد ناوگان، مشکلات، چالش‌ها و ضعف‌های موجود به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

قنادزاده تأکید کرد: این ابزار هم برای شرایط صلح و عادی کشور لازم است و هم در شرایط اضطرار اهمیت ویژه‌ای دارد. برای فعالیت اقتصادی نیز کمک می‌کند مسیرهای موجود شناسایی شوند تا اگر یک مسیر مختل یا مسدود شد، بتوان در سریع‌ترین زمان راهکار و مسیر جایگزین را شناسایی کرد و اجازه نداد اختلال جدی یا تأخیر ویژه‌ای در تجارت ایجاد شود.

وی گفت: این اطلس آماده و ابلاغ شده و به‌صورت مستمر نیز به‌روزرسانی خواهد شد و ان‌شاءالله به مرجعی برای تحلیل و بررسی شرایط مرزهای کشور تبدیل می‌شود.