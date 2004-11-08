واردات برنج به ساختارهاي توليد در كشور ضربه ميزند

به گزارش خبرگزاري مهر، درايران برنج پس ازگندم دومين كالاي مصرفي از نظرمقداراست و به طورمتوسط روزانه 14 درصد نيازبه انرژي ازطريق اين محصول تامين مي شود .

پيش بيني مي شود امسال حدود 4/3 تن شلتوك كه معادل دوميليون و200 هزارتن برنج سفيد است ازشاليزارهاي كشور برداشت شود كه ازاين ميزان به طورمتوسط سالانه حدود 5/1 تن شلتوك ازسطحي معادل230 هزارهكتارازشاليزارهاي استان مازندران و9/1 تن شلتوك ازسطحي معادل 250هزارهكتار شاليزارهاي استان گيلان برداشت مي شود .

اين درحالي است كه سايراستانهاي كشورمانند اصفهان ، آذربايجان غربي و استان گلستان نيز ازتوليد كنندگان برنج دركشور محسوب مي شوند .

اما وجود چالش هاي فراوان پيش روي كشاورزان و برنج كاران موجب شده كه آنان درتوليد اين محصول كليدي با مشكل مواجه شوند ومانع ترقي و حركت رو به رشد زراعت برنج مي شود .

بالا بودن هزينه توليد درمقايسه با كشورهاي پيشرفته ، ورود بي رويه برنج هاي خارجي ، وجود ضايعات فراوان درمسيرتوليد برنج ، نرخ نامناسب خريد تضميني برنج وعدم پرداخت بموقع وجه برنجهاي خريداري شده و واردات غير قانوني اين محصول ازمشكلات وچالش هاي اساسي درتوليد برنج است .

همچنين مشكلاتي مانند كمبود اطلاعات كشاورزان درزمينه كشت برنج ، عدم استفاده ازبذرمناسب و تبديل شاليزارها به ويلا و باغ به دليل سياستگذاريهاي نادرست متوليان از مواردي هستند كه توليد برنج را دركشور تهديد مي كنند .

واردات بي رويه برنج :

واردات بي رويه و بدون برنامه برنج و اعلام رسمي آن از سوي مقامات مسئول مي تواند شرايط رواني بدي را بر بازار اين محصول و بويژه براي شاليكاران استانهاي شمالي كشور ايجاد كند .

اين درحالي است كه براساس گفته هاي مسئولان درسالجاري عليرغم مصوبه شوراي اقتصاد در زمينه واردات 700 هزار تن برنج و با توجه به توليد بالاي اين محصول ، تنها به واردات 350 هزارتن برنج نياز است

براساس اين گزارش با احتساب برنجي كه از سال گذشته در انبارها باقي مانده است رقم اعلام شده از سوي شوراي اقتصاد در زمينه واردات برنج دو برابر نياز موجود است .

با توجه به تاكيد تمامي مقامات عالي كشوربه خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك كشاورزي مانند برنج ، خودكفايي در توليد اين محصول علاوه برتامين نياز كشور ، عامل اشتغالزايي دركشورنيزخواهد شد .

اصلاح شاليكوبي ها به منظور كاهش ضايعات برنج :

براساس آمار موجود هر سال هزاران تن برنج در استانهاي برنج خيز كشور به دليل داشتن شاليكوبي هاي قديمي هدر مي رود و اين در حالي است كه اجراي سريعترو كامل طرح اصلاح ساختارشاليكوبي ها و بازسازي آنها مي تواند نقش موثري در كاهش ضايعات و همچنين افزايش توليد اين محصول استراتژيك داشته باشد .

بررسي ها نشان مي دهد درحاليكه شاليكوبي هاي قديمي حدود 62 درصد از شلتوك را به برنج تبديل مي كنند با نوسازي آنها مي توان اين ميزان را تا 67 درصد افزايش داد و همچنين بر كيفيت محصول نيزافزود.

همچنين درراستاي اجراي طرح اصلاح شالي كوبي ها مي توان به طور متوسط ضايعات 22 درصدي برنج را حدود 10 تا 12 درصد كاهش داد .

با توجه به اينكه نوسازي شاليكوبي ها نياز به ابزارهاي جديدي دارد كه بيشتر آنها از كشورهاي ديگر وارد مي شود و صاحبان شاليكوبي ها ، توان پرداخت هزينه آن را ندارند در اختيار قراردادن تسهيلات از سوي دستگاههاي اجرايي براي اجراي اين طرح و نظارت بر كارخانجات شالي كوبي از فعاليتهاي ضروري دولت براي كاهش ضايعات اين محصول است .

نرخ نامناسب خريد تضميني برنج ازكشاورزان:

كارآمد نبودن سياست خريد تضميني محصولات كشاورزي موجب افزايش خطرپذيري در بخش كشاورزي و نتيجه كاهش توليد در اين بخش مي شود .

علي رغم توليد مناسب برنج دركشورطي سالهاي اخير، اما وجود عواملي مانند تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني برنج ، عدم تناسب نرخ خريد تضميني برنج ازكشاورزان با تورم موجود و بموقع پرداخت نكردن وجه برنجهاي خريداري شده موجب عدم استقبال كشاورزان به عرضه برنج خود به مراكز خريد شده است .

اين در حالي است كه اعلام بموقع نرخ خريد تضميني برنج از سوي دولت مي تواند عامل موثري در استقبال كشاورزان براي كشت اين محصول در سال آينده باشد .

شايسته است كه درسال جهاني برنج با نگاهي كارشناسانه به اين محصول و اهميت آن مسائل مربوط به كاشت برنج در كشور ، روشهاي افزايش توليد و بهبود كيفيت وكاهش هزينه هاي كشاورزي از سوي مسئولان و دستگاههاي اجرايي مربوط بررسي و راهكارهاي لازم هرچه سريعتر اجرايي شود .