کاهش 40 درصدی حضور کاتولیکها در کلیساهای آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، براساس آمار و ارقام گرفته شده از 24 منطقه اسقفی آلمان از 27 منطقه، 180 هزار کاتولیک به عضویت خود در کلیسایی که پیشتر در آن حضور می یافتند خاتمه داده اند که این میزان 50 هزار نفر بیش از تعدادی است که در سال 2009 گزارش شده است.

دومنیک شوادرلپ معاون اجرایی اسقف کلن، افزایش تعداد کاتولیکهایی که کلیسا را ترک کرده تا حدی به علت فقدان اعتمادی است که آنها به کلیسا دارند که بخش اعظم آن در سایه پرونده های سوء استفاده کشیشها از کودکان به وجود آمده است.

وی افزود: این وضعیت برای ما دردناک است چرا که بسیاری از مردم عضویت خود را به عنوان یک اعتراض شخصی نسبت به این رسوایی ها در کلیسا لغو کرده اند.

برای نخستین بار پس از جنگ آلمان، کلیسای پروتستان این کشور از نظر تعداد اعضا کاهش بسیار کمی نسبت به کلیسای کاتولیک داشته است.

آلمانی ها اغلب مبلغی را به عنوان مالیات درآمد خود به کلیسا می پردازند که اقدامی اختیاری است و اگر به عضویت خود در کلیسا خاتمه دهند این مبلغ قطع می شود.

از اوایل سال 2010، کلیسای کاتولیک آلمان چون سایر کشورها با روند فاش سازی پرونده سوء استفاده کشیشها از صدها کودک رو به رو شد که این روسوایی با شکایتهایی مبنی بر عدم رسیدگی درست به پرونده ها و گاهی سرپوش گذاری روی برخی پرونده ها همراه بود.

فاش شدن این پرونده ها در بلژیک، ایرلند ، آلمان و ایالات متحده و سرپوش گذاشتن مقامات کلیسا روی این پرونده طی سالیان متمادی، کلیسای کاتولیک را به وخیم‌ترین بحران خود طی چند دهه اخیر فرو برد.

قرار است بندیکت شانزدهم رهبر کلیسای کاتولیک طی روزهای 22 تا 25 سپتامبر ( 31 شهریور تا 3 مهر) ، برای نخستین بار پس از انتخاب به عنوان پاپ به آلمان، سرزمین مادری خود سفر کند.