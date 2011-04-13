تقدیر ویژه جشنواره ملی کتاب خلیج فارس از احمد اقتداری

به گزارش خبرنگار مهر، این تقدیر ویژه در بخش جنبی جشنواره که عصر روز شنبه 3 اردیبهشت در بندرعباس برگزار می‌شود، صورت خواهد گرفت.

با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمال حضور اقتداری در جشنواره ملی کتاب خلیج فارس به دلیل کهولت سن و کسالت بسیار کم است و بر اساس اطلاع خبرنگار مهر نماینده‌ای از جانب اقتداری جایزه وی را دریافت خواهد کرد.

احمد اقتداری متولد 1304 خورشیدی در لار استان فارس است و هم اکنون در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی مشغول فعالیت است.

وی تاکنون 40 کتاب و بیش از 200 مقاله علمى به چاپ رسانده است. از جمله آثار وی می‌توان به روایت قصه‌های "قصه‌هاى مثنوى" و "منطق الطیر" اشاره کرد.

"شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان"، "آئین دریانوردی کهن در اقیانوس هند و خلیج فارس"، "از دریای پارس تا دریای چین"، "تحشیه ارجان و کهگیلویه" و "تحشیه ‌سرگذشت کشتیرانی ایرانیان" از دیگر آثار اقتداری است.

وی چندی پیش کتابخانه شخصی‌اش را به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی اهدا کرد که با توجه به تعدد کتاب‌های مربوط به خلیج فارس در این کتابخانه، مسئولان نام آن را "کتابخانه خلیج فارس" نامیدند.

نخستین جشنواره ملی کتاب خلیج فارس ساعت 20 روز شنبه (3 اردیبهشت) با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در یکی از تالارهای شهر بندرعباس و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان این عرصه برگزار می‌شود.