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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

توسعه سیستان و بلوچستان نیازمند ارتقا فرهنگ جهادی است

توسعه سیستان و بلوچستان نیازمند ارتقا فرهنگ جهادی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: رشد و توسعه سیستان و بلوچستان نیازمند ارتقا فرهنگ جهادی و تلاش ایثارگرانه در بخشهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابراهیم عزیزی در جلسه اعضای گروه جهادی یا فاطمه الزهرا (س) موسسه صبح روشن زاهدان که در سالن اجتماعات استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ جهادی به منظور تقویت تولید علم و توسعه کشور بویژه سیستان و بلوچستان باید نهادینه شود.

وی گفت: جهاد به معنای در هم آمیخته شدن اهداف معنوی، اخروی و دنیوی و نوعی تلاش مقدس است که در گفتمان دینی معنا پیدا می کند.

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب با این نامگذاری مسئولیت سنگینی را بر دوش عموم مسئولان و مردم قرار داده اند و برای محقق شدن این هدف باید جهاد گونه و ایثارگرانه تلاش کرد.

وی بیان داشت: هدف از جهاد اقتصادی رسیدن به اقتصاد پویا و پیشرفته است و باید با همین نگاه در سالجاری به اهداف ترسیم شده و مد نظر رهبر معظم انقلاب برسیم.

وی ضمن تقدیر از تلاش های اعضای گروه جهادی یا فاطمه الزهرا (س) گفت: حرکت و اقدام جهاد گونه شما در کمک به محرومان شهرستان مرزی هیرمند آن هم در ایام نوروز که بیشتر هموطنان در سیر و سفر، دید و بازدید و حال و هوای عید بسر می برند شایسته تقدیر است.

عزیزی افزود: این گونه اقدامها و فعالیتها می تواند توسعه و پیشرفت را برای نقاط مختلف کشور به ارمغان آورد.

کد مطلب 1294413

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