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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

قوانین راهنمایی و رانندگی باید عملیاتی شود

قوانین راهنمایی و رانندگی باید عملیاتی شود

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه فوانین راهنمایی و رانندگی آنطور که باید مورد توجه شهروندان نیست، بر عملیاتی شدن هر چه سریعتر قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک کاظم مجتبایی عصر دوشنبه در جلسه راهور استان مرکزی افزود: کاهش آمار تصادفات و تلفات ناشی از آن حاصل برنامه ریزیهای کارشناسانه صورت گرفته در حوزه مدیریت ترافیک و راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: برخورد جدی با تخلفات حادثه ساز موجب کاهش آمار تصادفات و در نهایت آسایش ترافیکی درا ستان شد امر مهمی که باید امسال نیز در دستور کار دست اندرکاران قرار گیرد.

فرمانده انتظاامی استان مرکزی اجرای رزمایشها و همایش های مختلف را گامی موثردر جهت ارتقای سطح ترافیک دانست و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی باید ضمن بررسی علت تامه تصادفات نسبت به شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهرها و جاده های استان اقدام کند.
 

کد مطلب 1297517

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