گردشگری صنعتی ظرفیت مغفول مانده استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، گردشگری صنعتی یکی از شاخه های مهم و پرطرفدار مقوله گردشگری است که گرچه در ایران سابقه چندانی ندارد اما دارای پتانسیلهای بکر و خوبی است.

علاقمندان به تاریخ صنعت، دانش آموزان و دانشجویان و کارشناسان فنی، علاقه فراوانی بدان نشان داده اند، به گونه ای که این شاخه از صنعت گردشگری همواره با اقبال قابل توجهی روبرو بوده است، اما اینکه چه میزان در این زمینه کار شده است جای سئوال و تامل دارد.

کشور ایران با داشتن منابع غنی نفت و گاز و توسعه صعت نفت، داشتن صنایع مادر تولید سازه های نفتی و انرژی، آلومینیم، مس، آهن و دیگر فلزات زمینه خوبی برای توسعه گردشگری صنعتی دارد.

صنایع مادر استان مرکزی، جاذبه های صنعتی استان

استان مرکزی با داشتن بیش از دو هزار و 700 واحد صنعتی، بیش از 500 معدن فعال، استانی دارای توانمندی بالقوه برای توسعه گردشگری صنعتی است.

صنایع مادر استان که اغلب در اراک واقع شده است جزو دیدنی ترین بخش صنعت استان است.

ماشین سازی، آذرآب، هپکو، کمباین سازی، آلومینیم سازی و واگن پارس اراک با داشتن ماشین آلات عظیم صنعتی و مهندسان و کارگران حرفه ای صحنه های دیدنی صنعت این شهر است که با وجود دیدن چند باره همچنان دیدنی است.

80 درصد تجهیزات انرژی کشور در اراک تولید می شود، 70 درصد شیشه کشور در ساوه تولید می شود، 90 درصد ایزوگام کشور در دلیجان تولید می شود، بزرگترین تویلد کننده آلومینیم کشور در اراک است، بزرگترین معدن سولفات سدیم کشور در اراک است و سرفصل هایی از این دست همه نشان از توان استان مرکزی در توسعه گردشگری صنعتی است که باید به آن توجه شود.

سابقه انگشت شمار گردشگری صنعتی در استان مرکزی

شاید همین سه سال پیش بود که موضوع گردش در واحدهای صنعتی استان مطرح شد و چند گروه از شهرهای مختلف از صنایع بزرگ اراک دیدن کردند.

پس از آن گروههای از استان مرکزی برای دیدن جاذبه های صنعتی استانها دیگر با تولیت روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان صورت گرفت.

این بازدیدها اولین بارقه های گردشگری صنعتی در استان مرکزی است که دوباره بر سر زبانها افتاده است.

تدوین الگوهای گردشگری صنعتی استان مرکزی

مدیرکل میراث ‌فرهنگی استان مرکزی در همین زمینه با بیان اینکه، برگزاری همایش تدوین الگوهای گردشگری صنعتی را در دستور کار قرار داده است، گفت: هم اکنون در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری این همایش با مشارکت معاونت گردشگری کشور و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن هستیم.

محمدحسین فراهانی با بیان اینکه استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی کشور است و یک سوم صنایع مادر در این استان قرار دارد، افزود: این ظرفیت می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری صنعتی در استان باشد.

70 درصد واحدهای صنعتی مادر در استان مرکزی است

فراهانی ادامه داد: استان مرکزی بیش از دو هزار کارگاه کوچک و بزرگ صنعتی کشور را در خود جای داده است که از بین این دو هزار واحد بیش از 70 واحد آن شامل واحدهای صنعتی ماشینی بزرگ مادر است.

فراهانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی اظهار داشت: وجود کارخانه‌های تولید قند، ریسندگی و بافندگی، پروفیل و لوله‌های آلومینیوم، پایه‌های فلزی انتقال نیرو، ادوات کشاورزی، رنگ‌سازی، روناس، نخ طلا و شیر پاستوریزه نیز دیگر ظرفیت‌های صنعتی استان به شمار می‌روند.

وی با اشاره به برگزاری برخی تورهای صنعتی در استان طی سال‌های گذشته گفت: ارتقای این حوزه از گردشگری بخشی از فعالیت‌های میراث‌فرهنگی استان است و امیدواریم بتوانیم با برگزاری همایش مذکور راهکارهای لازم را در این زمینه به دست آوریم.

رونق گردشگری صنعتی، رونق توریسم

بی تردید گردشگری صنعتی و رونق، آن به رونق توریسم و گردشگری هر منطقه ختم می شود.

فردی که برای دیدن حاذبه های صنعتی منطقه ای می رود حتما علاقمند به دیدن جاذبه های دیگر منطقه است و از این طریق آنچه از توسعه گردشگری طلب می شود در توسع گردشگری صنعتی حاصل می شود.

وجود توانمندی هایی در زمینه صنایع دستی می تواند این چرخه را کامل کند.

گردشگری یک میلیون شغل ایجاد کرد

بر اساس آخرین اخبار و آمار رونق اقتصاد گردشگری ایران، ایجاد بیش از یک میلیون شغل را به همراه داشته است.

سهم اقتصاد گردشگری در ایجاد اشتغال طی سال 2010 برابر 7.4 درصد از کل مشاغل کشور بوده به گونه‌ای که صنعت گردشگری موجب ایجاد یک میلیون و 610 هزار شغل در کشور شده است.



اگر گردشگری صنعتی حدااقل 10 درصد به اشتغال این بخش اضافه کند می توان به کاریابی 100هزار نفر در این بخش امیدوار بود.

به هر حال گردشگری صنعتی موضوعی است که از دیرباز بوده و امروز به واسطه صنعتی شدن کشورها رونق دو چندان یافته است و ضروری است دولتمردان ایران نیز با برنامه ریزی مدون نسبت به تقویت این بخش اقدام کنند.