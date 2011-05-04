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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

پورنگ نیا خبر داد:

رشد 18 درصدی ظرفیت اینترنت کشور

رشد 18 درصدی ظرفیت اینترنت کشور

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش ظرفیت اینترنت بین الملل خبرداد و گفت: ظرفیت اینترنت کشور به 32 لینک STM1 افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پورنگ نیا در مورد افزایش ظرفیت اینترنت کشور افزود: با توسعه دو لینک STM16 ظرفیت اینترنت کشورمان به 205 لینک STM1 رسید.

وی با بیان اینکه این میزان افزایش 18 درصدی رشد ظرفیت اینترنت را نشان می‌دهد، افزود: این ظرفیت به مشتریانی که با زیرساخت قرارداد دارند، واگذار خواهد شد.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این میزان افزایش بخشی از برنامه توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت در ارتقای پهنای باند اینترنت کشور در سال جاری است و توسعه‌های جدیدی در این زمینه در راه است که به زودی اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1305112

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