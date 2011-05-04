رشد 18 درصدی ظرفیت اینترنت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پورنگ نیا در مورد افزایش ظرفیت اینترنت کشور افزود: با توسعه دو لینک STM16 ظرفیت اینترنت کشورمان به 205 لینک STM1 رسید.

وی با بیان اینکه این میزان افزایش 18 درصدی رشد ظرفیت اینترنت را نشان می‌دهد، افزود: این ظرفیت به مشتریانی که با زیرساخت قرارداد دارند، واگذار خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این میزان افزایش بخشی از برنامه توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت در ارتقای پهنای باند اینترنت کشور در سال جاری است و توسعه‌های جدیدی در این زمینه در راه است که به زودی اعلام خواهد شد.