اطاعت از حکومت ولی فقیه مانند نماز واجب است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روان بخش عصر چهارشنبه در نشست گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی در جمع پاسداران سمنان گفت: حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد و در آن احکام دینی رعایت شود حکومت دینی تلقی می شود و تنها نظریه ولایت فقیه شکل حکومت دینی تلقی می شود.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در زمانی که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومین (ع) به حاکمیت نصب شده اند عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام می شوند.

وی افزود: ولایت فقیه در عصر حضور معصومین هم دیده می شود و ولایت فقیه در واقع نصب با واسطه است و فقیه از طرف خدا اجازه دارد حکومت کند.

به گفته وی، حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حکومت فقیه است و حاکمی که منصوب عام از طرف معصوم است اطاعتش واجب است و اگر کسی حکم او را نپذیرد مانند آن است که حاکمیت معصوم را نپذیرفته است.

روان بخش ادامه داد: بهترین فرد برای اجرای احکام و قوانین اسلام کسی است که بهترین قانون شناس، مفسر و بهترین مجری باشد که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر و اجرای قانون برای او پیش نیاید و چنین حالتی عصمت نام دارد و با وجود معصوم او بر تمام افراد به حکم عقل برای اجرای قانون اولویت دارد.