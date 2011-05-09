حقایقی پیرامون مصحف حضرت زهرا(س)/ تدوین خطبه فدکیه به زبان ساده

آیت الله هادوی تهرانی: محتوای مصحف حضرت زهرا/ پاسخ به برخی اتهامات وهابیت

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس مؤسسه رواق حکمت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد مصحف حضرت فاطمه(س) گفت: بنابر روایات، بعد از رحلت پیامبر(ص) تا مدتی جبرئیل بر فاطمه(س) نازل می شد و مطالبی را بر ایشان بیان می کرد که محتوای این مصحف را تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: مصحف حضرت فاطمه(س) کتابی نیست که در اختیار شیعه باشد بلکه نزد معصومین (ع) به عنوان یکی از میراث امامت است. مصحف حضرت فاطمه(س) حاوی خبر از حوادث آینده و یا موارد خاصی از مسائل جزئی است. این مصحف به املای حضرت فاطمه الزهرا(س) و به کتابت علی بن ابیطالب(ع) است و این مصحف نزد امامان معصوم نگهداری می شده و به عنوان میراث امامت مطرح بوده است.

رئیس مؤسسه رواق حکمت با رد اتهاماتی که وهابیون درباره قرآن و مصحف حضرت فاطمه(س) به شیعه نسبت می دهند، تأکید کرد: شیعه اعتقاد به قرآن دارد و معتقد است که قرآن مصون از تحریف است و آنچه که در قرآن امروز در اختیار ما است به عینه همانی است که بر نبی خاتم(ص) نازل شده است.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه(س) الگوی بشریت است، افزود: این بانوی بزرگوار فراتر از جنسیت الگوی انسان است. البته در برخی از ابعاد حضرت فاطمه(س) الگوی خاص زنان هم می تواند باشد مسائلی چون حجاب، مباحث مربوط به روابط خاص زن و مرد در خانه، وظایف مادری و... اما فاطمه یک الگوی بشری برای همه انسانها است و اختصاص به زنان ندارد همچنانکه سایر معصومین الگوهای فراجنسیتی هستند و الگوی خاص مردان و یا زنان نیستند.

سادات منصوری: لزوم تدوین خطبه فدکیه به زبان ساده



حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی نیز طی گفتگو با مهر، بر لزوم شناخت جایگاه معنوی و علمی حضرت زهرا(س) تأکید کرد و گفت: در حوزه معرفت فاطمی(س) باید به نکاتی توجه داشت حتی در مجالس ذکر مصیبت که بیشتر بحث احساسی است نیز از خرافات و حرفهایی که موجب اتهام به شیعه می شود پرهیزکرد و چقدر خوب بود که در این مجالس سلوک عملی ایشان بیان شود و چه بهتر بود که احادیث حضرت زهرا(س) با توضیح و چاپ زیبا به مردم عرضه می شد.



عضو شورای علمی پژوهشکده اعجاز قرآن، خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) را یکی از منابع شناخت ایشان عنوان کرد و گفت: خطبه فدکیه که حضرت زهرا(س)در مسجد مدینه ایراد فرمودند سرشار از مطالب والا و عمیق اعتقادی است که باید شرح و منتشر می شد. با اینکه این خطبه شرح شده است اما به دلیل سنگینی قلم و بیان در دسترس عامه مردم نیست و باید افراد مسلط و صاحب نظر این خطبه را به زبان امروزی شرح کرده و منتشر کنند.



موسوی هوایی: نگاه همه‌جانبه به معارف حضرت زهرا(س)

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی نیز در گفتگو با مهر، با تأکید بر تبیین معارف فاطمی گفت: نگاه معرفتی به زندگی حضرت زهرا(س) و گفته‌ها و رفتارهای ایشان و نگاه معرفتی به آنچه که ائمه اطهار(ع) در مورد ایشان فرمودند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: رویکرد معرفت گرایانه به مکتب فاطمی یکی از رویکردهایی است که کمتر به آن توجه می شود به ویژه در مسائل مختلفی که در زندگی اجتماعی، فردی، خانوادگی و حتی بین المللی ما مطرح است می توانیم از این مکتب بهره بگیریم. برداشت باید تخصصی بر مبنای معارف دینی باشد و چون ما مجتهد نیستیم باید از منابع دست دوم بهره بگیریم مثل تفاسیر صحیحی که علما از معارف حضرت فاطمه و دیگر ائمه به ما ارائه کردند.



وی تبیین ولایت را کاری تخصصی خواند و گفت: حضرت زهرا(س) جان عزیز خویش را فدای اصل ولایت کردند؛ برخی فکر می کنند ایشان تنها برای ولایت امام علی(ع) اقدام کردند که البته این بخشی از کار عظیم ایشان یعنی دفاع از اصل ولایت بود.



حجت الاسلام موسوی هوایی، اخلاق و رفتار اجتماعی حضرت زهرا (س)را مورد توجه قرار داد و گفت: این مسئله دارای دو بخش است یکی اینکه مسئولین جامعه باید چگونه با جامعه و مسئولیت خود برخورد کنند و بخش دیگر اینکه افراد چگونه باید با یکدیگر در جامعه رفتار کنند که تمام این مطالب را در سیره و سخنان حضرت فاطمه(س)به روشنی داریم.

مبلغی: خلأ مطالعاتی درباره حضرت فاطمه(س)



حجت الاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی نیز در این گفتگو، با اشاره به تلاش حضرت فاطمه(س) در حفظ کلیت جامعه اسلامی، چگونگی الگوگیری از ایشان را از جمله مباحث مغفول مانده در معرفت فاطمی دانست و گفت: باید محتوای رفتارهای فاطمی را شناخت و آن را در قالبهای زمان ریخت.



وی با تأکید بر نقش حضرت زهرا(س) در حفظ کیان و وحدت جامعه اسلامی، افزود: باید دقیق بررسی شود که حضرت فاطمه(س) بر اساس چه محورهایی از فعالیت، کلیت جامعه اسلامی را حفظ می کردند ضمن اینکه در چنان جامعه ای ایشان کوشش می کردند جایگاه و حقوق اهل بیت را به نحو احسن تبیین کنند. فهم این مسئله نیاز جامعه امروزی است که چگونه می شود جامعه اسلامی را حفظ کرد.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت رفتارعلوی و فاطمی، افزود: رفتار علوی و فاطمی مکمل یکدیگرند، نه متضاد. با محور قرار دادن این رفتار تکمیلی باید معرفت فاطمی را دنبال کرد.

حجت الاسلام مبلغی ابعاد الگوگیری از شخصیت حضرت فاطمه(س) را ناشناخته خواند و گفت: با چه مدلی می توان از الگوی فاطمی برای جامعه امروزی بهره گرفت؟ این سؤالی است که باید محققانه در پی آن بود. باید محتوای رفتارهای فاطمی را شناخت و آن را در قالبهای زمان ریخت.





کاکایی: حضرت فاطمه کانون محبت خمسه طیبه/عزت اهل بیت در عزاداریها پایمال نشود حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی از اساتید فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز نیز در گفتگو با مهر، با تأکید بر مسائل مغفول مانده در معرفت فاطمی(س) گفت: ما کمتر به وجه عاطفه و عشق و محبتی که میان حضرت فاطمه(س) و پیامبر(ص) وجود داشت پرداخته ایم. ما مصیبتها و اشکهای حضرت زهرا(س) را بیشتر از بعد مظلومیت و حقی که از ایشان پایمال شده است بیان می کنیم در حالیکه رابطه میان فاطمه زهرا(س) با پیامبر خیلی فراتر از این مسائل است و رابطه ای عاشقانه و محبت آمیز است. وی به رابطه محبت آمیز میان حضرت علی(ع) و فاطمه(س) اشاره کرد و افزود: میان این دو بزرگوار، آن فرمول جمال معشوق و معرفت عاشق هر دو صادق است متأسفانه مسائل معرفتی و محبتی که حضرت زهرا نسبت به پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) بیان فرمودند، مغفول مانده و مباحث معرفتی تحت الشعاع مسائل سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. وی با اشاره به ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) تأکید کرد: در مجالس عزاداری های مان نباید به گونه ای عزاداری کنیم که عزت حضرت زهرا(س) پایمال شود؛ یعنی نوع فرزندان ما که از کودکی تا نوجوانی و جوانی در مجالس عزاداری شرکت می کنند تصویر آنان از حضرت زهرا تصویر زنی سیلی خورده ای است که حقش غصب شده و غیر از گریه هم هیچ راهی ندارد. بلکه در این مجالس باید کار را به دست عالم بسپاریم و آن کسی که عزاداری و مداحی می کند عالم باشد. حجت الاسلام کاکایی با اشاره به احادیث توحیدی حضرت زهرا(س) تأکید کرد: حضرت زهرا کلمات بلند و احادیث بسیار زیبایی در توحید دارند، چقدر ما از آنها در مجالس عزاداری هایمان گفته ایم؟ متأسفانه هیچ. حتی اگر همان خطبه فدکیه حضرت شکافته شود بسیاری از وجوه شخصیتی ایشان را روشن می کند. هر چه بیشتر شناخت از فاطمه(س) از طریق سخنان و زندگی پر بارشان بدهیم معرفت مستمعین و عشق هم بیشتر می شود و آنوقت آن اشکها در سوگ حضرت اشک عشق و معرفت خواهد بود و این با عزت اهل بیت بسیار نزدیک است. وی بر حفظ خطوط قرمز اهل بیت در مجالس عزاداری تأکید کرد و افزود: اهل بیت اولویتهایی در مجموعه کارهایشان داشتند و اگر این اولویتها را نشناسیم گاهی آنچه نزد آنها اولویت نداشته برجسته می کنیم و یا آنچه اولویت بوده در حاشیه قرار داده و یا فراموش می کنیم.

نیک‌نژاد: پرهیز از ایجاد تفرقه در عزاداریها

حجت الاسلام نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در گفتگو با مهر، دفاع از حقانیت امامت و ولایت اهل بیت را مهمترین مسئله معرفت فاطمی خواند و با اشاره به شرایط حساس کنونی جهان اسلام، پرداختن به مسائل تفرقه‌آمیز در مجالس عزاداری را تنها به سود دشمنان امت اسلامی دانست.



خسروپناه: انتشار دانشنامه فاطمی/ چگونگی بهره‌مندی از سیره حضرت زهرا



حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه نیز در گفتگو با مهر از انتشار دانشنامه فاطمی(س) در آینده‌ای نزدیک خبر داد و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از سیره حضرت فاطمه(س) برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده، بر معرفت افزایی در مجالس سوگواری ائمه تأکید کرد.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به برخی وجوه مغفول مانده در شخصیت شناسی حضرت زهرا(س) یادآور شد: باید از سیره حضرت زهرا(س) برای زن امروز یک نقشه علمی- فرهنگی استخراج کرد، امروزه ما با پرسشهای فراوانی در حوزه حقوق زن، روابط اجتماعی زنان و... روبرو هستیم که باید با رویکرد دینی به آنها پاسخ دهیم.

وی با اشاره به نقش تاریخی حضرت زهرا(س) در مقاطع مختلف، یادآور شد: در تاریخ اسلام می بینیم که چگونه آن حضرت برای دفاع از ولایت حضور جدی اجتماعی داشته و به نقد مخالفان پرداختند در عین حال نقش تربیت فرزندان را به خوبی به مردمی که از اهل بیت تبعیت می کنند نشان دادند پس این معادله یک فرمولی می طلبد که پژوهشگران باید این پرسشها را به سیره و سنت حضرت زهرا(س) عرضه کنند و پاسخها را مطابق با مبانی دینی استخراج کنند.

وی با اشاره به برپایی مجالس سوگواری ائمه اطهار، بر گفتگوی علمی بین شیعه و سنی تأکید کرد و افزود: منظور من از گفتگو این نیست که طرفین از اعتقادات خویش دست بکشند، خیر؛ بنده معتقدم که نباید به بحث امامت بی توجهی شود چون امامت گوهر تشیع است و نباید نسبت به این باور اساسی کوتاهی بورزیم اما امروزه مرجعیت علمی اهل بیت(ع) و پیام معنوی و معرفتی آنان در میان شیعه و سنی ارزشمند است.



حجت الاسلام خسروپناه در پایان گفت: امروزه این خیزش اسلامی در جهان عرب با معرفت اهل بیت به ویژه حضرت زهرا(س) ارزنده تر شده و پیشنهاد من این است که سخنرانان و مداحان با ترویج مرجعیت علمی اهل بیت(ع) و جایگاه آن بزرگواران و حضرت زهرا(س) اهل سنت را به مذهب شیعه نزدیک کنند تا ما با این معرفت در برابر استکبار بایستیم و ان شاء الله این مسئله منشأ توسعه و ترویج خیزش اسلامی در جهان شود.