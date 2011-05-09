19 میلیون مسافر با ناوگان اتوبوسرانی بیرجند جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، یدالله غلام پور شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران بالاترین میزان جابجایی مسافر ناوگان اتوبوسرانی بیرجند در سال گذشته را مربوط به اردیبهشت ماه دانست و اظهار داشت: در این ماه یک میلیون و 891 هزار نفر از ناوگان اتوبوسرانی استفاده کردند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند کمترین میزان جابجایی مسافر را مربوط به شهریور ماه سال گذشته با یک میلیون و 235 مسافر اعلام کرد.

وی میانگین جابجایی مسافر در هر ماه در سال 89 را بیش از یک میلیون و 574 هزار نفر اعلام کرد و گفت: حدود 20 درصد مسافرین ناوگان اتوبوسرانی را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: از اواسط خرداد تا اول مهر با شروع تعطیلی مدارس 20 درصد از حجم جابجایی مسافر ناوگان اتوبوسرانی بیرجند کاسته می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه بیان کرد: به جهت رفاه حال ساکنین شهر محمد شهر، شهرک صنعتی، کویر تایر و مجتمع زندانها از تاریخ 27 فروردین ماه امسال روزانه 3 سرویس با نرخ مصوب هر نفر 300 تومان سرویس دهی راه اندازی شده است.

غلام پور افزود: میدان ابوذر، میدان طالقانی مقابل فنی و حرفه ای خواهران، بلوار شهدای عبادی مقابل آپارتمانهای کویر تایر، امیرآباد (مقابل دانشکده کشاورزی و مقابل باغ دانشکده کشاورزی)، شمس آباد، شهرک صنعتی، شرکت کویر تایر ، مجتمع زندانها ، تیپ انصار الرضا و مجتمع آموزش جهاد کشاورزی محمد شهر ایستگاه های سرویس جدید است.

وی در خصوص ساعت رفت و برگشت اتوبوسها به محمد شهر گفت: حرکت از میدان ابوذر در ساعات هفت و 30 دقیقه، 12 و 30 دقیقه و 17.30 و حرکت از مجتمع آموزش جهاد کشاورزی محمد شهر را در ساعات هشت و 15 دقیقه، 13 و 18 و 30 دقیقه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند خاطرنشان کرد: جهت استفاده از سرویسهای مزبور همراه داشتن کارت بلیت الکترونیک الزامی است و در صورت استقبال دانشجویان و شهروندان سازمان اتوبوسرانی نسبت به ادامه سرویس دهی اقدام خواهد نمود.

به گفته وی در صورت عدم جذب سفر و توجیه نداشتن ادامه سرویس دهی ، سازمان ناگزیر به قطع سرویس دهی خواهد شد.