حضور شبکه یک با دو فیلم مستند در جشنواره جهانی محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند "گنجینه تتیس" به تهیه کنندگی سعید نبی تولیدی گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما با دو مستند "تالاب انزلی" و "سرزمین من"، جهان من به بخش مسابقه هفدهمین جشنواره جهانی محیط زیست(ternational Enviromental film festival ) راه یافته است. سعید نبی و سودابه مجاوری کارگردانان قسمتهای فوق هستند.

در اهداف برگزاری این جشنواره از حفظ زمین ، حرکت به سوی بهره برداری و توسعه پایدار یاد شده است .

جشنواره جهانی محیط زیست از 16 الی 21 ماه may 2011 ، 26 اردیبهشت الی 31 اردیبهشت در کشور چک فیلمهای برگزیده از سرتاسر جهان را روی پرده می برد.



"نجینه تتیس"اثر تحسین شده ای است که در سال 1388 از شبکه یک سیما به پخش رسیده و تاکنون توانسته جوایز جشن خانه سینما ، سینما حقیقت و ... را دریافت نماید.

