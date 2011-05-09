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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

تغییر کاربری حمام میرزا رسول مهاباد به موزه مردم‌ شناسی

تغییر کاربری حمام میرزا رسول مهاباد به موزه مردم‌ شناسی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون میراث‌ فرهنگی اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: حمام میرزا رسول، مهاباد پس از اتمام پروژه مرمت به موزه مردم ‌شناسی تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید احمدی در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: حمام میرزا رسول شهرستان مهاباد در دست مرمت و بازسازی بوده و پس از اتمام پروژه ترمیم، کاربری پیشنهادی برای تبدیل آن به موزه مردم شناسی استان است.

وی بیان کرد: با توجه به نیازهای منطقه‌ای، لزوم معرفی هرچه بیشتر این منطقه و با توجه به کاربری پیشنهادی از سوی اهالی و کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی این اقدام صورت می‌گیرد.

معاون میراث ‌فرهنگی آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه مرمت این بنای تاریخی 85 درصد پیشرفت دارد، اظهار داشت: مرمت این بنا از بهمن‌ماه سال 89 آغاز و توسط مرمتکاران استان با همکاری کارشناسان سازمان میراث ‌فرهنگی مراحل پایانی خود را می گذراند.

احمدی خاطرنشان کرد: تعویض اندودهای پوسیده داخل حمام، مرمت موضعی بافت‌های آجری و سنگی، برداشتن عایق رطوبتی بام، شیب‌بندی مجدد و عایق‌کاری و پالانه کردن آن از جمله اقدامات انجام شده در این حمام قدیمی بود.

وی ادامه داد: پس از اتمام پروژه مرمت، این بنای تاریخی برای راه‌اندازی موزه مردم‌ شناسی استان توسط اداره کل میراث ‌فرهنگی و همکاری بخش‌ خصوصی تجهیز خواهد شد.

کد مطلب 1308024

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