تغییر کاربری حمام میرزا رسول مهاباد به موزه مردم‌ شناسی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید احمدی در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: حمام میرزا رسول شهرستان مهاباد در دست مرمت و بازسازی بوده و پس از اتمام پروژه ترمیم، کاربری پیشنهادی برای تبدیل آن به موزه مردم شناسی استان است.

وی بیان کرد: با توجه به نیازهای منطقه‌ای، لزوم معرفی هرچه بیشتر این منطقه و با توجه به کاربری پیشنهادی از سوی اهالی و کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی این اقدام صورت می‌گیرد.

معاون میراث ‌فرهنگی آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه مرمت این بنای تاریخی 85 درصد پیشرفت دارد، اظهار داشت: مرمت این بنا از بهمن‌ماه سال 89 آغاز و توسط مرمتکاران استان با همکاری کارشناسان سازمان میراث ‌فرهنگی مراحل پایانی خود را می گذراند.

احمدی خاطرنشان کرد: تعویض اندودهای پوسیده داخل حمام، مرمت موضعی بافت‌های آجری و سنگی، برداشتن عایق رطوبتی بام، شیب‌بندی مجدد و عایق‌کاری و پالانه کردن آن از جمله اقدامات انجام شده در این حمام قدیمی بود.

وی ادامه داد: پس از اتمام پروژه مرمت، این بنای تاریخی برای راه‌اندازی موزه مردم‌ شناسی استان توسط اداره کل میراث ‌فرهنگی و همکاری بخش‌ خصوصی تجهیز خواهد شد.