به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی روز سه‌شنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان، با بیان اینکه اجرای این طرح یک مأموریت ملی و بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات است، گفت: موفقیت در اجرای سرشماری نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌ها، تأمین به‌موقع امکانات و جلب اعتماد و مشارکت مردم است.

وی با تأکید بر اینکه رویدادهای مهم در نظام برنامه‌ریزی کشور باید در سه مقطع پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا مورد توجه قرار گیرند، افزود: آسیب‌ها و چالش‌های احتمالی باید از پیش شناسایی و برای رفع آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه سرشماری از مرحله برنامه‌ریزی و پیشگیری وارد مرحله اقدام شده است، گفت: دبیرخانه ستاد باید سازماندهی کامل مجموعه را در اسرع وقت انجام دهد و در مواردی که احکام مربوط هنوز صادر نشده است، این موضوع به سرعت تعیین تکلیف شود.

صادقی بر برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید کرد و افزود: نیازهای اجرایی این طرح از جمله محل استقرار، خودرو، تجهیزات اداری و ارتباطی، رایانه، چاپگر، تلفن و اینترنت باید بر اساس نیازهای اعلامی مرکز آمار ایران در استان و شهرستان‌ها پیش از آغاز عملیات مشخص و تأمین شود.

وی با اشاره به نقش فرمانداران در آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای سرشماری ادامه داد: تأمین خودرو، فضای مناسب برای استقرار ستاد، تجهیزات مورد نیاز، محل اسکان عوامل فنی و آموزشی و نیروی انسانی باید پیش از شروع عملیات در شهرستان‌ها برنامه‌ریزی و فراهم شود.

استاندار زنجان همچنین احتمال تلاقی زمان اجرای سرشماری با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را مورد توجه قرار داد و گفت: فرمانداران باید سناریوهای احتمالی را از هم‌اکنون پیش‌بینی کنند تا در صورت همزمانی یا تداخل برنامه‌ها، روند اجرای سرشماری با مشکل مواجه نشود.

ظرفیت مدیریت محلی برای جلب مشارکت مردم به کار گرفته شود

صادقی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مدیریت محلی اظهار داشت: فرمانداران باید جلسات هماهنگی لازم را با بخشداران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاها برگزار کنند تا از ظرفیت شبکه گسترده روستایی برای اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت مردم در اجرای سرشماری استفاده شود.

وی حفظ محرمانگی اطلاعات مردم را از موضوعات مهم در اجرای این طرح دانست و افزود: لازم است موضوع محرمانگی اطلاعات به شکل مناسب برای جامعه تبیین شود، چرا که تقویت اعتماد عمومی نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم و موفقیت فرآیند سرشماری دارد.

استاندار زنجان همچنین بر هماهنگی با مجموعه انتظامی استان برای تأمین امنیت عملیات سرشماری تأکید کرد و گفت: لازم است یک نفر در سطح معاونان انتظامی به عنوان رابط معرفی شود تا ارتباط مستمر با ستاد برقرار باشد و مسائل احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.

صادقی با تأکید بر لزوم پیشگیری از بروز مشکل در مرحله اجرا تصریح کرد: هیچ دستگاهی نباید منتظر آغاز عملیات بماند و سپس به دنبال انجام وظایف خود باشد؛ همه تکالیف باید از قبل مشخص و انجام شود و مشکلات احتمالی نیز پیش از ورود به مرحله اجرا شناسایی و رفع شود.

وی خواستار ایجاد زنجیره‌ای منسجم و پاسخگو میان ستاد استان، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و روستایی، رسانه‌ها و مجموعه انتظامی شد و افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیچ تکلیفی بدون مسئول و هیچ مسئله‌ای بدون متولی باقی نماند.

استاندار زنجان ادامه داد: دبیرخانه ستاد باید روند اجرای تکالیف را به صورت مستمر رصد کند و گزارش اقدامات، میزان پیشرفت، موانع و موارد نیازمند تصمیم‌گیری را به طور منظم ارائه دهد تا مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رفع شود.

صادقی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان زنجان اظهار کرد: این استان از نظر توان کارشناسی، نیروی انسانی و تجربه اجرای طرح‌های ملی از ظرفیت مناسبی برخوردار است و انتظار می‌رود این توانمندی‌ها به اجرای منسجم، دقیق و باکیفیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن منجر شود.

وی با قدردانی از حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس مرکز آمار ایران در این نشست، بر حضور شخص فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات مرتبط با این مأموریت ملی تأکید کرد و گفت: مدیران باید شخصاً در جلسات حضور داشته باشند و تنها در صورت وجود دلیل موجه، نماینده خود را اعزام کنند.

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد با آغاز هماهنگی‌ها از امروز و اجرای دقیق وظایف دستگاه‌ها، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان زنجان مطابق تقویم اجرایی، با انسجام و کیفیت مطلوب انجام شود و نتایج آن مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استان در سال‌های آینده قرار گیرد.