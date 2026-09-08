آزادی ۲۰ زندانی؛ پایانی مبارک برای جشن های شبانه گل گهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عواید حاصل از بلیط فروشی جشن شب های سیرجان که به مناسبت هفته وحدت، در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) و با استقبال پر شور و همراه با متانت بیش از ۸۰ هزار نفر از شهروندان سیرجانی برگزار شده بود، به آزادی ۲۰ زندانی منجر شد.
این ویژه برنامه که به مدت ۵ شب در ۹ سانس توسط شرکت گل گهر در گهرپارک برگزار شد و تعدادی از سانس ها هم به صورت رایگان به اقشار کم برخوردار جامعه نظیر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته بود، پس از فراهم کردن اسباب شادی ۸۰ هزار نفر از مردم، اسباب آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیر عمد زندان سیرجان را نیز فراهم و پایانی مبارک و مورد رضایت خدا و مردم را برای شهروندان رقم زد.
رئیس اداره زندان شهرستان سیرجان در این باره گفت: با اختصاص عواید حاصل از فروش بلیط این جشن ها برای آزادی زندانیان نیازمند و حمایت از خانواده آنها، امروز ۱۰ زندانی آزاد و ۱۰ زندانی دیگر هم پس از طی مراحل اداری، گرفتن رضایت شاکیان و صدور دستورات قضایی، تا پایان همین هفته آزاد و به آغوش خانواده باز می گردند.
محمد آذرنگ، از شرکت گل گهر بابت این اقدام ارزشمند و خداپسندانه از صمیم قلب قدردانی و آرزوی موفقیت کرد.
کرمان- عواید حاصل از بلیط فروشی جشن شب های سیرجان که به مناسبت هفته وحدت، در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) برگزار شد آزادی ۲۰ زندانی را در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، عواید حاصل از بلیط فروشی جشن شب های سیرجان که به مناسبت هفته وحدت، در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) و با استقبال پر شور و همراه با متانت بیش از ۸۰ هزار نفر از شهروندان سیرجانی برگزار شده بود، به آزادی ۲۰ زندانی منجر شد.
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