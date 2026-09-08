به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از قطع موقت گاز روستای ضرغام‌آباد در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز این روستا روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح قطع خواهد شد.

مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای عملیات ۱۰ ساعت اعلام شده است و وصل مجدد گاز، منوط به مساعد بودن شرایط جوی و پایان عملیات خواهد بود.

شرکت گاز استان از مشترکان روستای ضرغام‌آباد خواست تمهیدات لازم را برای مدت زمان قطع گاز در نظر بگیرند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین اعلام کرده است اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به خدمات این شرکت از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی آن در دسترس مشترکان قرار دارد.