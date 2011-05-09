کاخ اختصاصی نیاوران برای سه روز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران روز دوشنبه اعلام کرد: بازدیدکنندگان در این سه روز می توانند به جز کاخ اختصاصی نیاوران از دیگر کاخ موزه های این مجموعه شامل کاخ صاحبقرانیه، کوشک احمدشاهی، موزه جهان نما، کتابخانه اختصاصی، موزه حوضخانه و باغ کتیبه ها بازدید به عمل آورند.

کاخ اختصاصی نیاوران یکی از کاخ موزه های مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران است که محل اصلی سکونت پهلوی دوم و خانواده اش محسوب می شد.

مجموعه فرهنگی ـ تاریخی نیاوران یکی از کاخ موزه های شمال شهر تهران است که بناهای این مجموعه متعلق به دوران قاجار و پهلوی بوده و اکنون محوطه کاخ شامل کاخ اختصاصی نیاوران، کاخ صاحبقرانیه، کوشک احمدشاهی، موزه جهان نما، کتابخانه اختصاصی، باغ کتیبه ها و موزه حوضخانه است.

