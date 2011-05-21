محمد احمدی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی نیمه خردادماه در تهران شروع میشود، 30 درصد از فیلمبرداری در تهران و بقیه کار در ترکیه انجام میشود. فیلمبرداری این فیلم را من برعهده دارم و علی تیموری دستیار کارگردان و برنامهریز است.
پژمان بازغی، بهار نوحیان، صبا مهری بازیگران این فیلم هستند که علیرضا فرید کارگردانی میکند، عباس کلانتری مدیر تولید ایران این فیلم و فریت معنوی مدیر تولید بخش ترکیه است.
محمد احمدی تهیه فیلمهای سینمایی "حریم"، "لطفا مزاحم نشوید"، "خواب است پروانه" و... را برعهده داشته است. وی فیلمهای "شاعر زبالهها" و "حقیقت گمشده" را کارگردانی کرده است.
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