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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۱

با بازی بازغی/

"کندوان تا کاپادوکیا" نیمه خردادماه در تهران کلید می‌خورد

"کندوان تا کاپادوکیا" نیمه خردادماه در تهران کلید می‌خورد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "کندوان تا کاپادوکیا" از آغاز فیلمبرداری این فیلم در نیمه خردادماه خبر داد.

محمد احمدی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی نیمه خردادماه در تهران شروع می‌شود، 30 درصد از فیلمبرداری در تهران و بقیه کار در ترکیه انجام می‌شود. فیلمبرداری این فیلم را من برعهده دارم و علی تیموری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز است.

پژمان بازغی، بهار نوحیان، صبا مهری بازیگران این فیلم هستند که علیرضا فرید کارگردانی می‌کند، عباس کلانتری مدیر تولید ایران این فیلم و فریت معنوی مدیر تولید بخش ترکیه است.

محمد احمدی تهیه فیلم‌های سینمایی "حریم"، "لطفا مزاحم نشوید"، "خواب است پروانه" و... را برعهده داشته است. وی فیلم‌های "شاعر زباله‌ها" و "حقیقت گمشده" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1316544

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