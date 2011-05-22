به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرباقری، کارگردان مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در ادامه نشست نقد و بررسی این سریال در دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به این سئوال که نقش‌های منفی در این سریال قدرتمند نیستند، توضیح داد: من تلاش کردم همه شخصیت‌ها چه منفی و چه مثبت به خوبی در بیایند. در مجموع سعی کردم شخصیت‌های محوری درست نشان داده شوند.

این کارگردان خاطرنشان ساخت: برخی صحنه‌ها در سریال "مختارنامه" برای اولین بار بود که ورود می‌کردیم که من و دوستانم آن را تجربه نکرده بودیم، حتی ضبط برخی صحنه‌ها تاکنون در ایران تجربه نشده بود، اما تلاش کردیم صحنه‌ها را درست در بیاوریم. از سوی دیگر می‌توانستم "مختارنامه" را در زمان کمتری بسازیم، اما به خاطر اینکه برخی صحنه‌ها در ایران تجربه نشده بود با مشکلات زیادی رو به رو بودیم.

وی در ادامه این مراسم تاکید کرد: حوزه پرالتهاب تاریخ در آن دوره که در سریال "مختارنامه" به تصویر کشیده شد همانند حوادث زمان انقلاب اسلامی می‌ماند و دین عمده‌ترین محور اتصال من با مختار بود.

میرباقری یادآور شد: زبان سینما نه زبان تاریخ است و نه زبان ادبیات؛ بلکه سینما زبانش سینما است و ما هم سعی کردیم دیالوگ‌ها را خوب پردازش کنیم.

این کارگردان درباره اینکه به پرچم مختار در این سریال ایراد گرفته شده که همانند پرچم ایران ترکیب سه رنگ قرمز سفید و سبز است، گفت: گاهی تلویزیون به این مسئله دامن زده است. پرچم قیام مختار ترکیب این سه رنگ است و ما با پژوهش این سریال را ساخته‌ایم. بنابراین اشتباهی صورت نگرفته است.

این کارگردان اشاره کرد: "مختارنامه" برای گروه خاص و یا قشر خاص ساخته نشده است و هر کس که شیعه نیست می‌تواند این سریال را ببیند. ما فقط برای خودی‌ها سریال "مختارنامه" را نساخته‌ایم. سعی کردم "مختارنامه" را طوری بسازم که برای مخاطبانی که مثل ما فکر نمی‌کنند هم جذاب باشد. در تولید این سریال به این فکر می‌کردم که ساختار به گونه‌ای بوده که قابل باور باشد.

وی درباره اینکه چقدر از جنگ‌های فیلم "محمد رسول‌ الله" الهام گرفته است، توضیح داد: جنگ‌هایی که در سریال "مختارنامه" به تصویر کشیده شد برای اولین بار بود که تجربه می‌شد. ما در این سریال هشت جنگ بزرگ را بازسازی کردیم که ابعاد مختلفی داشت و این در حالی استک ه در سریال "محمد رسول الله" فقط دو جنگ بدر و احد آن هم در حد محدود به تصویر کشیده شد.

میرباقری در پاسخ به این سئوال که دانشگاهیان می‌توانند چه کمکی به هنرمندان برای ساخت پروژه‌های تاریخی و مذهبی داشته باشند، گفت: بهتر است کار هنر را به هنرمندان بسپارید. علاوه بر آن دانشکده‌هایی است که دانشجویان هنر را تربیت می‌کنند. بنابراین بهتر است بگذارید هنرمندان کارشان را انجام دهند.

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ادامه دارد