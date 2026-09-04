صیدمحمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات واکسیناسیون دام و طیور امروز جمعه ۱۳ شهریورماه در روستای کمالگیر، دورافتاده‌ترین روستای بخش حمیل، با هدف پیشگیری از بیماری‌های دامی و صیانت از سرمایه دامداران انجام شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، بره‌ها و بزغاله‌های واجد شرایط علیه بیماری بروسلوز، دام‌های واجد شرایط علیه بیماری تب برفکی، طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل و سگ‌های واجد شرایط علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسلام‌آبادغرب با تأکید بر اهمیت دسترسی دامداران مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار به خدمات دامپزشکی، گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و واکسیناسیون در مناطق روستایی نقش مهمی در کنترل بیماری‌های دامی، حفظ سلامت دام‌ها و ارتقای بهداشت عمومی دارد.

قاسمی خاطرنشان کرد: اداره دامپزشکی شهرستان اسلام‌آبادغرب خدمت‌رسانی به دامداران و روستاییان مناطق کم‌برخوردار را در دستور کار قرار داده و اجرای عملیات پیشگیرانه و ارائه خدمات دامپزشکی در این مناطق با جدیت دنبال می‌شود.