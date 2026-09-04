امام جمعه و استاندارکرمانشاه شهادت ۴رزمنده هوافضای سپاه را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه آمده است:
شهادت پرافتخار رزمندگان سرافراز هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کرمانشاه؛ سردار شهید جعفر کهریزی، شهید سرهنگ علیرضا شکیبافر، شهید سرهنگ رضا محمدی و شهید سروان شهرام جعفری را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانوادههای معظم شهدا و مردم شهیدپرور استان کرمانشاه تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
این دلاورمردان والامقام، با بذل خون پاک خویش، بار دیگر جلوهای از عظمت روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از کیان ایران اسلامی را به تصویر کشیدند و نام پرافتخارشان در صحیفه تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند.
از سوی دیگر، حمله وحشیانه و جنایتکارانه نیروهای متجاوز به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان و به خاک و خون کشیدن زنان، کودکان و غیرنظامیان بیگناه، سندی دیگر بر خوی ددمنشانه و ماهیت ضدبشری رژیم جنایتکار آمریکاست؛ جنایتی که بیشک به عنوان لکه ننگی ابدی در حافظه ملتها ثبت خواهد شد.
دشمنان این مرز و بوم بدانند که ملت آگاه و سرافراز ایران، اگرچه مظلوم است، اما هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد؛ ما مقتدرانه ایستادهایم و نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسلامی ایران نیز با صلابت و هوشیاری، پاسخ هرگونه تعدی و تجاوزی را با قاطعیت خواهند داد.
به فضل الهی، پیروزی نهایی از آنِ ملت مؤمن و مقاوم ایران خواهد بود و خون پاک شهیدان، پرچم عزت و استقلال این سرزمین را برافراشتهتر از همیشه نگاه خواهد داشت.
در پایان این پیام، حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند.
کرمانشاه- نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، شهادت چهار رزمنده هوافضای سپاه استان را تبریک و تسلیت گفتند و بر ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه آمده است:
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