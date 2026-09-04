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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

امام جمعه و استاندارکرمانشاه شهادت ۴رزمنده هوافضای سپاه را تسلیت گفتند

امام جمعه و استاندارکرمانشاه شهادت ۴رزمنده هوافضای سپاه را تسلیت گفتند

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، شهادت چهار رزمنده هوافضای سپاه استان را تبریک و تسلیت گفتند و بر ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه آمده است:

شهادت پرافتخار رزمندگان سرافراز هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کرمانشاه؛ سردار شهید جعفر کهریزی، شهید سرهنگ علیرضا شکیبافر، شهید سرهنگ رضا محمدی و شهید سروان شهرام جعفری را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شهیدپرور استان کرمانشاه تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

این دلاورمردان والامقام، با بذل خون پاک خویش، بار دیگر جلوه‌ای از عظمت روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از کیان ایران اسلامی را به تصویر کشیدند و نام پرافتخارشان در صحیفه تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند.

از سوی دیگر، حمله وحشیانه و جنایتکارانه نیروهای متجاوز به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان و به خاک و خون کشیدن زنان، کودکان و غیرنظامیان بی‌گناه، سندی دیگر بر خوی ددمنشانه و ماهیت ضدبشری رژیم جنایتکار آمریکاست؛ جنایتی که بی‌شک به عنوان لکه ننگی ابدی در حافظه ملت‌ها ثبت خواهد شد.

دشمنان این مرز و بوم بدانند که ملت آگاه و سرافراز ایران، اگرچه مظلوم است، اما هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد؛ ما مقتدرانه ایستاده‌ایم و نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسلامی ایران نیز با صلابت و هوشیاری، پاسخ هرگونه تعدی و تجاوزی را با قاطعیت خواهند داد.

به فضل الهی، پیروزی نهایی از آنِ ملت مؤمن و مقاوم ایران خواهد بود و خون پاک شهیدان، پرچم عزت و استقلال این سرزمین را برافراشته‌تر از همیشه نگاه خواهد داشت.

در پایان این پیام، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند.

کد مطلب 6936906

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      27 12
      پاسخ
      ای آمریکا اسراییل مرگ برشما دست ازسرایران بردارید
    • یاسر IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      26 14
      پاسخ
      مرغان همه بشکسته قفس را و پریدند من در قفس افتاده به خود تار تنیده خوشا آنان که با شهادت رفتند خوشا آنان که در این قافله نور جان و سر باختند.
    • ف افف IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      24 14
      پاسخ
      به خانواده های محترم شهدای هوافضا تسلیت می گم روح عزیزانشون شاد افتخارکنید که چنین فرزندانی تربیت کردید همه ما یه روز می ریم، و لی رفتن با رفتن فرق داره ، خوش بحالشون که خدا بهشتی هاشو انتخاب کرده
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      22 20
      پاسخ
      نیروهای متجاوز امریکا اسرائیل را هر جا یافتید بکشید! اینها انسان نیستند دیوسیرتانی در صورت انسانند !
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      21 16
      پاسخ
      تاکی خون پاک ایرانی باید بریزه
    • علی نشاط IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      20 12
      پاسخ
      خدا از سر تقصیرات این جنایت چه در گذشته و چه در حال نگذرد و ما منتظریم . درود به روان پاک این شهیدان 🤚🤚🤚🤚
    • Mohsen IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      21 11
      پاسخ
      درود خداوند بر سربازان شجاع و مظلوم هوا فضای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران
    • مهدیه IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      17 11
      پاسخ
      سلام خدا بر ایرانیان با خداوغیرت که تا پایان جان از دین دفاع میکنند
    • عاشق ولایت و ملت IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      17 10
      پاسخ
      رحمت و رضوان الهی به ارواح مطهر تمام شهدای والامقام بویژه این شهدای غیرتمند و شجاع
    • سید مرتضی IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      5 5
      پاسخ
      خداوند متعال رحمتشان کند و با آقا امام حسین علیه السلام محشر شوند
    • رویا US ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      7 3
      پاسخ
      لعنت بر ترامپ
    • علی غلام زاده IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      5 4
      پاسخ
      درود خدا بر شما باد که با خون پاک خودتان حافظ اسلام عزیز و مردم ایران بودید جای شما شهدا همیشه در قلب ماست 😭😭
    • حسین IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      3 2
      پاسخ
      یاالله منو بکش تاا ین خبرها رو نخونم بخدا وقتی خبر شهادت رزمندگان اسلام را میشنوم قلبم دردمیگیره ومیخوام بمیرم از درد ای خداوند متعال تا کی باید خون مردان خدارو این جنایت کارظالم ترامپ بریزه.ایشاالله خدا یاری کند تا امریکارو ریشه کن کنیم.الهی امین🤲
    • خ.ن..نجفی IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      3 5
      پاسخ
      اانشا.الله.خون.شهیدان.ایران.اسلامی.به یاری.حضرت.مهدی..ع ریشه.استکبار.جهانی.یعنی.امریکا.و اسراییل.را.خواهد.خشکاند
    • امیر IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      2 2
      پاسخ
      روحشان شاد، بدانید بهترین مردان ما درسپاه وارتش هستند، ومن چند سالی درکنارآنان خدمت کردم، باخدا،شجاع، وموفق درهمه کار.زنده باد ایرانی.
    • مریم بیگم کاوشی IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      2 0
      پاسخ
      شهادت هنر مردان خداست/خدایا حق این بزرگمردان رو بر گردن من حلال کن چرا که لیاقت و توان پاسخگویی و جبران آن را ندارم/ خدایا به حق خون پاک امام حسین خودت انتقام این عزیزان رو بگیر خدایا آمریکا و اسراییل و هم پیمانانشون رو به خاک مذلت بنشان و نابودشون کن
    • هاشم IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      3 0
      پاسخ
      دشمن شیاد سفاک وبزدل ترامپ قمار باز هر جایی بداند که با کشتن وبه شهادت رساندن این دلاور مردان تاریخ بشریت که دنیا به خودش از این شیر مردا ندیده نه پیروزی نصیبش می شه ونه پیشرفت اب ریخته تو هاونگ داره می کوبه
    • کیا IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      1 0
      پاسخ
      روحشان شاد و يادشان گرامی باد
    • محمد تقی نظری ملایری IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام ودرود خدا بر شهدای گرانقدر از اولین شهید تا زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شهدای عزیز زمينه سازان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند خدا ما را در انجام‌ وظيفه یاری کن ما با ولايت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم مرگ بر آمریکا و اسرائیل و یهود
    • ناشناس IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      دلمان به درد آمد وبا پیروزی حتمی ایران برامریکا و اسرائیل به یقین دلشان آرام خواهد گرفت وامیدوارم خداصبروتوفیق به خانواده های این عزیزان پرکشیده عنایت فرمایدوتبریک برمادران قهرمانی که چنین فرزندانی تحویل جامعه دادند .

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