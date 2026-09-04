رودخانه فصلی تنگه کنشت برای فصل بارندگی لایروبی شد

سجاد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات پاکسازی و لایروبی رودخانه فصلی تنگه کنشت با استفاده از ماشین‌آلات شهرداری و با هدف آماده‌سازی مسیر رودخانه برای فصل بارندگی در حال انجام است.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارندگی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا، پاکسازی و لایروبی مسیرهای آبراهه‌ای و رودخانه‌های فصلی در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفته است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این عملیات با هدف تسهیل جریان آب و کاهش خطر آب‌گرفتگی در زمان بارندگی انجام می‌شود و تلاش داریم با اجرای اقدامات پیشگیرانه، مسیرهای عبور آب برای فصل بارش آماده باشند.

یزدانی از شهروندان خواست با عوامل اجرایی شهرداری همکاری کنند و از ریختن هرگونه زباله و نخاله‌های ساختمانی در حریم رودخانه‌ها و مسیرهای آب خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رهاسازی زباله و نخاله‌های ساختمانی علاوه بر ایجاد آلودگی، می‌تواند موجب انسداد مسیر جریان آب و در نهایت بروز آب‌گرفتگی در زمان بارندگی شود.