‌به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: اشخاص مبتلا به فشار خون بالا و یا دیابت بیشتر در معرض ابتلا به حمله قلبی هستند و با مصرف دوز پایین آسپرین می‌توان در این قبیل افراد، خطر فوق را کاهش داد.

براساس این گزارش آسپرین به طور کلی بی‌خطر است اما برخی از افراد نباید از این دارو استفاده کنند چراکه این دارو می‌تواند بافت یا همان بستر مخاطی معده را تحریک کند.

دفتر آموزش و ارتقاء سلامت تاکید کرد: افرادی که زیر 21 سال سن دارند، افرادی که مکرر و یا به سادگی دچار خونریزی می‌شوند، اشخاصی که به آسپرین حساسیت دارند، کسانی که اخیرا در مجاری گوارشی دچار خونریزی شده‌اند و بالاخره افرادی که در حال حاضر به بیماری کبدی مبتلا هستند باید قبل از هرگونه اقدام برای مصرف روزانه آسپرین و درمان با این دارو با پزشک خود مشورت کنند.