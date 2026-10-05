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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

شهردار کرمانشاه: وضعیت ریختن نخاله‌های ساختمانی قابل قبول نیست

شهردار کرمانشاه: وضعیت ریختن نخاله‌های ساختمانی قابل قبول نیست

کرمانشاه - شهردار کرمانشاه بر ساماندهی محل‌های دپوی نخاله، نصب دوربین و جی‌پی‌اس و برخورد قانونی با خودروهای متخلف تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، جلسه تعیین تکلیف نخاله‌های ساختمانی سطح شهر کرمانشاه با حضور مدیران مربوطه در سالن جلسات دفتر شهردار برگزار شد.

بیژن مرادی در این نشست اظهار کرد: یکی از گلایه‌های به‌حق شهروندان، ریختن نخاله‌های ساختمانی در نقاط مختلف شهر است و وضعیت موجود در این زمینه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: شهر آباد و پاکیزه حق شهروندان است و تمامی مناطق شهرداری، سازمان پسماند، سازمان حمل‌ونقل بار و سایر مجموعه‌های مرتبط باید با محوریت معاونت خدمات شهری و محیط زیست، برای تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنند.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد خودروهایی که نسبت به تخلیه نخاله در سطح شهر اقدام می‌کنند، در مواردی فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش هستند، بنابراین نقاط مستعد رهاسازی نخاله باید به نحوی که مانعی برای تردد شهروندان ایجاد نکند، با نیوجرسی مسدود شوند.

مرادی خاطرنشان کرد: در تمامی نقاط مورد نظر باید دوربین مداربسته نصب شود و نصب دوربین‌های پلاک‌خوان نیز در دستور کار قرار دارد تا امکان شناسایی و نظارت دقیق‌تر بر خودروهای متخلف فراهم شود.

وی ادامه داد: سازمان حمل‌ونقل بار باید نظارت ویژه‌ای بر کامیون‌ها و وانت‌بارهای مورد نظر داشته باشد و سازمان پسماند نیز بر ساختمان‌های در حال ساخت نظارت کند تا روند تولید و انتقال نخاله‌های ساختمانی مدیریت شود.

شهردار کرمانشاه بر ساماندهی محل‌های دپوی نخاله و ساخت رمپ در این نقاط تأکید کرد و گفت: سازمان حمل‌ونقل بار باید شرایط نصب جی‌پی‌اس روی خودروهای شرکت‌های حمل نخاله را فراهم کند تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد و تردد این خودروها وجود داشته باشد.

مرادی در پایان بر انعقاد تفاهم‌نامه میان شهرداری، دستگاه قضایی و پلیس برای برخورد با عوامل دخیل در تخلیه غیرمجاز نخاله تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود پلیس راهور نسبت به توقیف خودروهای مورد نظر اقدام کند.

کد مطلب 6968234

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    نظرات

    • دانیال IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت کارمندان شهرداری خسته نباشید ممنونم از زحمات شما خواهشمندم برای شهرک کرناچی کوچه ۱۲۹ آسفالت نشده کاری کنید زمستان اوج بدی داریم بچها مون برای مدرسه سخت لباسشان گلی میشه
    • شهرام سماویان IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      4 1
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      مگه کرمانشاه هم شهرداری داره؟!!
    • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      1 0
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      مهندس جان قدم رنجه بفرما از بیمارستان امام رضا به طرف آناهیتا تشریف بیاری ماشین های شهرداری محترم و دیگران زباله خالی می کنند
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      گذرم افتاد مسکن مهر های شهرک دانش زباله ها در مکان های متعدد بدون سطل در فضای باز کومه کومه جمع وسگ وگربه جولان می دن این همه نایلون پلاستیک در محیط رقص کنان درود بر مسیولان شهرداری منطقه دانش
    • sj US ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چه جالب معنی قابل قبول هم فهمیدیم . اقای شهردار اطراف شهر رو دیدی ؟ وسط شهر نخاله ریختن بعد میگی قابل قبول ؟
    • کرمانشاهی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کرمانشاه یکی کلانشهر است و در یک کلانشهر هم اجرای قانون و نظم بایدحرف اول را بزند ! اگر با رانندگان کمپرسی های متخلف و هنجارشکن که باعث پخش نخاله های ساختمانی در محلهای غیر مجاز می شوند برخورد قاطع و جدی توسط بازرسان شهرداری صورت گیرد هرگز این معضل تکرار نمی شود

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