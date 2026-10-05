پیام تبریک افشین برای قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در متن پیام حسین افشین آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در رقابت با نمایندگان ۶۶ کشور جهان و کسب پنج مدال طلا، آن هم برای سومین سال پیاپی، افتخاری بزرگ برای ایران و نشانه‌ای روشن از ظرفیت کم‌نظیر نسل جوان این سرزمین است.

فرزندان ایران این‌بار چشم به آسمان دوختند و نام کشورشان را بر بلندای جهان نشاندند. این موفقیت نشان می‌دهد هر جا استعداد جوان ایرانی مجال شکوفایی، آموزش و رقابت پیدا کند، مرزهای علم برای او پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیر است.

این دستاورد ارزشمند را به اعضای پرافتخار تیم ملی، خانواده‌های آنان، استادان، مربیان و همه دست‌اندرکاران این موفقیت تبریک می‌گویم و امیدوارم این جوانان در ادامه مسیر علمی خود نیز از سرمایه‌های بزرگ آینده ایران باشند.»

تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (IOAA ۲۰۲۶) که از ۳ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۲۵سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر هانوی ویتنام برگزار شد، موفق به کسب ۵ مدال طلا شد.