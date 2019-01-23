هشدار در مورد خطرات مصرف بیش از حد آسپرین برای سلامتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این پژوهشگران هشدار می دهند این خطرات آن قدر زیاد است که حتی می تواند مزایای مصرف آسپرین برای قلب و برخی اجزای دیگر بدن را به حاشیه براند.

تولید داروی آسپرین به بیش از یک قرن قبل بازمی گردد، اما ماده اصلی تشکیل دهنده آن که از درخت بید گرفته می شود از هزاران سال قبل برای تسکین درد مورد استفاده بوده است. در اواسط قرن بیستم از آسپرین برای جلوگیری از وقوع حملات قلبی استفاده شد و از اواخر دهه ۸۰ میلادی پزشکان مصرف روزانه آن را برای افراد سالمند تجویز کردند.

اما در سال های اخیر مشخص شده که مصرف زیاد آسپرین می تواند خطر خون ریزی داخلی را افزایش دهد. این خطر تابدان حد جدی است که مزایای این دارو در مقابله با بیماری های قلبی و عروقی را به حاشیه می راند.

این تحقیق بر مبنای انجام ۱۳ آزمایش و با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۱۶۰ هزار نفر انجام شده و ثابت کرد اگر چه مصرف آسپرین به طور قطع موجب کاهش احتمال خطر وقوع بیماری های قلبی و عروقی می شود، اما زیاده روی در این کار افزایش موارد خون ریزی داخلی را در افراد مختلف به دنبال دارد.