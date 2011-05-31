میراث فرهنگی مازندران 8 بنای تاریخی آمل را مرمت می کند

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بناها شامل مسجد جامع، امامزاده قاسم هشتل، تکیه اوجی آباد، بقعه شمس آل رسول، مسجد نمار در روستای نمار، خانه عبادی، تکیه هندوکلا و بافت قدیم آمل است.



وی با بیان اینکه کار مرمت وبازسازی این بناها از دو سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، بیان کرد: تاکنون دو میلیارد و 300 میلیون ریال برای مرمت و بازسازی این آثار تاریخی هزینه شده است.



معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مازندران اضافه کرد: برای تکمیل مرمت هشت اثر تاریخی ثبت شده آمل در فهرست آثار ملی کشور به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم که برای اجرا هنوز بودجه امسال تخصیص پیدا نکرده است.



ایزدی اضافه کرد: تاکنون 44 اثرتاریخی و با ارزش شهرستان آمل در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.