به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه ژنو از 12 داوطلب بزرگسال بدون مشکلات خواب خواستند که روی یک تخت و یا روی یک ننو به مدت 45 دقیقه بخوابند. همزمان، فعالیت مغزی آنها با استفاده از دستگاه الکتروآنسوفالوگرام اندازه گیری شد.

این دانشمندان در این بررسیها نشان دادند که سطح امواج مغزی در افرادی که روی ننو خوابیده بودند سریعتر وارد مرحله خواب شد و خواب عمیق تری را در این افراد ایجاد کرد. به طوری که در این افراد مرحله ورود به خواب 3 دقیقه طول کشید که این میزان 30 تا 40 درصد سریعتر از افرادی بود که روی تخت خوابیده بودند.

براساس گزارش نیوساینتیست، همچنین عمق خواب بین 25 تا 30 درصد بیشتر از عمق خواب میان روز بر روی تخت بود.

گام بعدی این دانشمندان کشف این نکته است که آیا نوسانات روی ننو می تواند به صورت سیستماتیک برای درمان اختلالاتی چون بی خوابی مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.