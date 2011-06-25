جایزه کتاب سال کردستان برگزار می شود

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در سال جاری و برای اولین بار جایزه کتاب سال استان را با رویکرد تجلیل از نویسندگان بومی و محلی این استان با تاکید بر توجه به ادبیات بومی را برگزار می کند.

وی گفت: برگزاری برنامه کتاب سال استان کردستان به عنوان یک برنامه اصلی در جهت حمایت از ادبیات کردی و نویسندگان بومی در این استان برگزار می شود و انتظار داریم که تمام اصحاب قلم و نویسندگان برجسته کردستان در آن مشارکت فعالانه ای داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به برنامه های دیگر در راستای حمایت از نویسندگان این استان بیان کرد: یکی دیگر از برنامه های جدی ما در این حوزه راه اندازی کتابخانه تخصصی و ویژه هنرمندان و نویسندگان استان به ویژه در بخش زبان کردی است.

میمنت آبادی با اشاره به جزئیات این برنامه در استان کردستان یادآور شد: راه اندازی کتابخانه تخصصی که برای اولین بار در استان کردستان اجرا می شود در راستای نگهداری از آثار نویسندگان کردستانی است که انتظار می رود همکاری و مشارکت ناشران و نویسندگان استان در راستای هرچه غنی تر شدن منابع این کتابخانه موثر و مفید باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد و توسعه فعالیت های فرهنگی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: رشد فعالیت های فرهنگی زمینه ساز تسریع در توسعه و پیشرفت همه جانبه استان کردستان خواهد بود و به همین دلیل باید برای رفع نیازها و مشکلات هنرمندان و نویسندگان این استان تلاش کرد.