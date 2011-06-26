به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مواد 15،16،17 و 18 لایحه مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان مهمات غیر مجاز، میزان تشدید و تخفیف مجازات های دارندگان سلاح های غیر مجاز را مشخص کردند.

بر اساس ماده 15 این لایحه هر گاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

30 سال محکومیت برای مقاومت مسلحانه در برابر ماموران دولتی

با تصویب ماده 16 این لایحه مقرر شد هر گاه مرتکبین جرائم مسلح باشند حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید شود و چنانچه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند در صورتیکه محارب شناخته نشوند به حبس تعزیری از 25 تا 30 سال محکوم می شوند.

مهلت 6 ماهه مجلس برای تحویل دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه

تبصره های ماده 17 این لایحه پیشنهادات حذف زیادی را در صحن علنی مجلس در پی داشت.

نمایندگان خواهان حذف مهلت 6 ماهه به دارندگان سلاح های غیر مجاز برای تحویل بودند اما این ماده بدون هیچ تغییری به تصویب رسید.

طبق ماده 17 چنانچه دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و موارد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می شوند و در صورتیکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند.

استرداد سلاح های شکاری با صدور جواز حمل نگهداری

طبق تبصره یک این ماده چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذیربط مکلف اند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

طبق تبصره 2 این ماده تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا 6 موجب 2 درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه 7 موجب یک درجه تخفیف می شود.

کاهش مجازات متهمان در صورت همکاری با ماموران نظامی برای کشف اسلحه غیر مجاز

طبق ماده 18 این لایحه همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با ماموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و موارد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضایی رسیدگی کننده در مجازات های تعزیری درجه یک تا 6 موجب یک درجه تخفیف و در مجازات های تعزیری درجه 7 و 8 موجب معافیت از مجازات قانونی خواهد بود.