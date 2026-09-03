غربالگری و کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که در برنامه غربالگری مدفوع برای سرطان روده بزرگ شرکت کردند، ۴۳ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از آن سرطان قرار گرفتند.

دکتر «یوهانس بلوم»، مشاور ارشد و دانشیار علوم بالینی و آموزش در موسسه کارولینسکا در سوئد، گفت: «ارزیابی قبلی این برنامه نشان داد افرادی که غربالگری انجام دادند، ۱۴ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری قرار داشتند.»

بلوم در یک بیانیه خبری گفت: «ما اکنون توانسته‌ایم نشان دهیم که میزان مرگ و میر به طور قابل توجهی کمتر از میزان مرگ و میر در بین کسانی است که واقعاً در غربالگری شرکت می‌کنند.»

برای مطالعه جدید، محققان نتایج یک برنامه غربالگری جهانی که در سوئد اجرا می‌شود را پیگیری کردند. هر دو سال یکبار، برای افراد ۶۰ تا ۷۴ ساله یک کیت غربالگری ارسال می‌شود و از آنها خواسته می‌شود نمونه مدفوع خود را ارائه دهند.

تکنسین‌های آزمایشگاه نمونه ارسالی را از نظر وجود خون بررسی می‌کنند، که می‌تواند نشانه هشدار دهنده سرطان روده بزرگ باشد. در صورت مشاهده خون، از افراد خواسته می‌شود که برای کولونوسکوپی بعدی مراجعه کنند.

این مطالعه جدید بیش از ۳۷۶۰۰۰ نفر را پیگیری کرد که از این تعداد، بیش از ۲۰۳۰۰۰ نفر بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ کیت‌های آزمایش دریافت کرده و برای شرکت در آن دعوت شده بودند. بقیه یا برای غربالگری دعوت نشده بودند یا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ کیت دریافت کرده بودند.

در طول پیگیری، ۸۵۶ مورد مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ در گروه اول و ۸۱۲ مورد در گروه دوم رخ داد.

نتایج نشان داد که مشارکت فعال در غربالگری، خطر مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ را در بین دو گروه ۴۳ درصد کاهش داده است.

بلوم گفت: «اگرچه غربالگری رایگان ارائه می‌شود و انجام آن ساده است، اما حدود یک سوم افراد نمونه‌ای ارائه نمی‌دهند. مطالعه ما اهمیت شرکت در غربالگری سرطان روده بزرگ را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که این کار واقعاً می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.»