به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، در یک کارآزمایی کوچک در مراحل اولیه، محققان چهار درمان هدفمند بدون شیمی‌درمانی را در ۲۹ بیمار مبتلا به سرطان سینه متاستاتیک HR مثبت و HER۲ مثبت آزمایش کردند.

این درمان، هورمون درمانی را با داروهایی (آناستروزول، پالبوسیکلیب، تراستوزوماب و پرتوزوماب) ترکیب می‌کند که دو مسیر کلیدی که باعث رشد تومور می‌شوند را هدف قرار می‌دهند.

طبق نتایج، در طول ۶ ماه اول، ۹۷ درصد از شرکت‌کنندگان بهبود بالینی را تجربه کردند.

پس از حدود ۳۹ ماه پیگیری، تقریباً ۹۳ درصد از بیماران هنوز زنده بودند.

این ترکیب دارویی عمدتاً از طریق قرص و تزریق زیر پوست تجویز می‌شود و به طور بالقوه درمان را برای بیماران آسان‌تر کرده و از برخی از معایب شیمی‌درمانی جلوگیری می‌کند.

دکتر «ایمی تیرستن»، نویسنده ارشد و مدیر بالینی انکولوژی پزشکی سینه در دانشکده پزشکی ایکان در مونت سینای نیویورک، گفت: «اگرچه این یافته‌ها باید در کارآزمایی‌های بالینی تصادفی بزرگ‌تر تأیید شوند، اما نشان می‌دهند که برخی از بیماران در نهایت ممکن است به عنوان اولین درمان خود، جایگزین مؤثری برای شیمی‌درمانی داشته باشند.»