تبلیغات دین در فضای سایبری مورد نیاز است

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شیوه‌های نوین تبلیغ معارف دینی و خالی بودن جایگاه این شیوه‌ها در تدریس معارف دین گفت: معارف دینی باید به بهترین بیان و روش به مردم منتقل شود و زیبایی‌های دین اسلام باید با استفاده از روایات و بیان صحیح به جوانان و نوجوانان منتقل شود.

وی با بیان اینکه استفاده از روش‌های نوین در کنار روش‌های سنتی موجب ارتقای سطح اعتقادی مردم می‌شود، ادامه داد: مجالس سخنرانی، کتاب، مقاله، ابزارهای ادبی و هنری در کنار استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای جدیدی می‌تواند موجب گرایش مردم به دستوارات دین اسلام شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعی است که این تغییرات و تحول باید از نظام آموزشی و دستگاه‌های آموزشی کشور آغاز شود و دستگاه‌ها باید ظرفیتهای لازم در این زمینه را در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه اصول تبلیغ دین اسلام باید به مبلغان آموزش داده شود، گفت: دستاوردهای دین اسلام و قرآن باید از طریق آموزه‌های قرآن کریم و با روش‌هایی که در قرآن مورد توجه قرار گرفته به مردم ایران و سایر کشورهای جهان همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور آموزش داده شود.