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۷ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۶

فولادگر مطرح کرد:

تبلیغات دین در فضای سایبری مورد نیاز است

تبلیغات دین در فضای سایبری مورد نیاز است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هجمه‌های دشمنان امروزه نیاز اساسی به تبلیغات دین در فضای سایبری احساس می‌شود.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شیوه‌های نوین تبلیغ معارف دینی و خالی بودن جایگاه این شیوه‌ها در تدریس معارف دین گفت: معارف دینی باید به بهترین بیان و روش به مردم منتقل شود و زیبایی‌های دین اسلام باید با استفاده از روایات و بیان صحیح به جوانان و نوجوانان منتقل شود.

وی با بیان اینکه استفاده از روش‌های نوین در کنار روش‌های سنتی موجب ارتقای سطح اعتقادی مردم می‌شود، ادامه داد: مجالس سخنرانی، کتاب، مقاله، ابزارهای ادبی و هنری در کنار استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای جدیدی می‌تواند موجب گرایش مردم به دستوارات دین اسلام شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعی است که این تغییرات و تحول باید از نظام آموزشی و دستگاه‌های آموزشی کشور آغاز شود و دستگاه‌ها باید ظرفیتهای لازم در این زمینه را در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه اصول تبلیغ دین اسلام باید به مبلغان آموزش داده شود، گفت: دستاوردهای دین اسلام و قرآن باید از طریق آموزه‌های قرآن کریم و با روش‌هایی که در قرآن مورد توجه قرار گرفته به مردم ایران و سایر کشورهای جهان همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور آموزش داده شود.

کد مطلب 1346138

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