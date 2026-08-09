به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری عصر یکشنبه در نشست با مدیران دستگاه‌های اجرایی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به روند پیشرفت طرح توسعه بیمارستان پورسینای آشخانه، گفت: با توجه به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی و تامین تجهیزات، تاخیر در بهره برداری از این طرح درمانی هیچ توجیهی ندارد.

نوری افزود: با توجه قرارگیری این بیمارستان در مسیر پرتردد استان، هرگونه تاخیر در تکمیل طرح، هزینه‌ای را بر سلامت مردم تحمیل می‌کند که نباید از آن چشم‌پوشی کرد.

وی افزود: پیمانکار جدید با ارائه یک برنامه زمان‌بندی دقیق و شفاف، فرآیند تکمیل را با سرعت بیشتری دنبال کند تا این مرکز درمانی به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

استاندار خراسان شمالی در بررسی روند احداث شرکت ریسندگی کتان شیروان، سیاست کلان مدیریت ارشد استان را حمایت قاطع از سرمایه‌گذار در کنار مطالبه‌گری شفاف عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برای این طرح پنج هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است، گفت: دستگاه اجرایی و سرمایه‌گذار باید در جبهه واحد برای رفع موانع زیرساختی به ویژه اتصالات برق، گام بردارند.

نوری خاطرنشان کرد: دوران مماشات با سرمایه‌گذارانی که انگیزه و اراده‌ای برای تکمیل تعهدات ندارند به پایان رسیده و هرگونه تعلل، خط قرمز ما است.

وی ضمن بررسی وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی جاجرم و اسفراین، خطاب به سرمایه‌گذاران، گفت: عنصر زمان در طرح های زیرساختی و انرژی، حیاتی است.

استاندار خراسان شمالی افزود: طرح ۲۷ مگاواتی جاجرم باید تا پایان هفته دولت آماده افتتاح شود و روند احداث نیروگاه ۷۲ مگاواتی اسفراین نیز شتاب گیرد.