صندوق طلای «رز ترنج» به ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت رسید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صندوق طلای «رز ترنج» در نخستین سال فعالیت خود با رسیدن به ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت، بازدهی ۱۲۶ درصدی و ۳۹ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات، یکی از مسیرهای قابل‌توجه رشد در میان صندوق‌های طلای بازارسرمایه را تجربه کرد.

این صندوق که در مرداد ۱۴۰۴ با هدف ایجاد بستری امن، ساده و نقدشونده برای سرمایه‌گذاری در طلا آغاز به کار کرد، توانسته است در سال اول فعالیت خود جایگاه مهمی در بازار صندوق‌های طلا به دست آورد.

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رشد ۹۰۰ درصدی دارایی تحت مدیریت صندوق رز ترنج

دارایی تحت مدیریت صندوق طلای رز ترنج در نخستین سال فعالیت به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نشان‌دهنده رشد ۹۰۰ درصدی دارایی تحت مدیریت از زمان پذیره‌نویسی است.

رشد AUM یا دارایی تحت مدیریت، تنها یک عدد مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران، عملکرد صندوق، نقدشوندگی مناسب و اعتبار نهاد مالی مدیر صندوق محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های عملکردی، رز ترنج در سال نخست فعالیت خود توانست یکی از بالاترین رشدهای دارایی تحت مدیریت را در میان صندوق‌های طلای بازار سرمایه ثبت کند.

عملکرد صندوق طلای رز ترنج در مقایسه با دلار، بورس و تورم

صندوق طلای رز ترنج در یک سال گذشته ۱۲۶ درصد بازدهی برای سرمایه‌گذاران خود محقق کرده است؛ بازدهی‌ای که بالاتر از رشد دلار آزاد، شاخص کل بورس و نرخ تورم در همین دوره بوده است.

مقایسه بازدهی رز ترنج با بازارهای موازی

صندوق طلای رز ترنج: ۱۲۶ درصد

دلار آزاد: ۱۱۰ درصد

شاخص کل بورس: ۱۰۵ درصد

تورم: ۶۶ درصد

این عملکرد حاصل ترکیب هوشمندانه میان شمش و سکه طلا و بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای مشتقه، از جمله اختیار معامله، بوده است. این رویکرد با هدف افزایش بازدهی و مدیریت حرفه‌ای ریسک در سبد دارایی‌های صندوق دنبال شده است.

پشتوانه طلای صندوق رز ترنج در خزانه‌های بورس کالا

صندوق طلای رز ترنج در پایان نخستین سال فعالیت خود ۳۶۸ کیلوگرم شمش طلای ۲۴ عیار و ۵۴۴۷ سکه طرح جدید در خزانه‌های امن بورس کالا ذخیره دارد.

این پشتوانه فیزیکی، یکی از مهم‌ترین عوامل اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذارانی است که قصد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شفاف و قابل معامله در بازار طلا را دارند.

گزارش‌دهی شفاف صندوق طلای رز ترنج

رز ترنج در یک سال گذشته با انتشار گزارش‌های منظم، تلاش کرده است شفافیت اطلاعاتی را برای سرمایه‌گذاران خود حفظ کند.

در این مدت، صندوق موارد زیر را منتشر کرده است:

۱۲ گزارش شفاف دارایی‌ها در سامانه کدال

۲۴ گزارش تحلیلی بازار طلا برای سرمایه‌گذاران

اولویت این صندوق، گزارش‌دهی شفاف، تحلیل منظم بازار طلا و فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران بوده است.

ارزش معاملات ۳۹ هزار میلیارد تومانی صندوق طلای رز ترنج

ارزش معاملات صندوق طلای رز ترنج در نخستین سال فعالیت به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. این عدد نشان‌دهنده سطح بالای استقبال سرمایه‌گذاران و نقدشوندگی قابل توجه این صندوق در بازار سرمایه است.

در همین دوره، بیشترین ارزش معاملات روزانه صندوق به ۹۸۰ میلیارد تومان رسید.

تعداد خریداران صندوق رز ترنج

در سال نخست فعالیت، معاملات صندوق طلای رز ترنج با مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی همراه بوده است.

۲۲۶ هزار خریدار حقیقی

۳ هزار خریدار حقوقی

بازارگردانی فعال و حرفه‌ای، ارزش معاملات بالا و تقاضای مستمر، از جمله عواملی بوده‌اند که به ایجاد نقدشوندگی واقعی و کاهش ریسک حباب قیمتی در صندوق کمک کرده‌اند.

اعتماد سرمایه‌گذاران سراسر ایران به صندوق رز ترنج

صندوق طلای رز ترنج در حال حاضر میزبان حدود ۶۰ هزار سرمایه‌گذار از استان‌های مختلف کشور است. حضور سرمایه‌گذاران از سراسر ایران، نشان‌دهنده گسترش اعتماد عمومی به این صندوق و جایگاه آن در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلاست.

رز ترنج تلاش کرده است امکان سرمایه‌گذاری در طلا را به شکلی ساده، شفاف، قابل معامله و امن برای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران فراهم کند.

پشتوانه گروه ترنج برای صندوق طلای رز ترنج

صندوق طلای رز ترنج زیرمجموعه گروه ترنج فعالیت می‌کند؛ مجموعه‌ای که به عنوان بزرگ‌ترین مشاور سرمایه‌گذاری ایران شناخته می‌شود.

گروه ترنج با بیش از ۱۰۰ همت دارایی تحت مدیریت، ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری و ۱ میلیون سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی، یکی از بازیگران بزرگ صنعت مدیریت دارایی کشور است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری گروه ترنج

از جمله صندوق‌های مطرح گروه ترنج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صندوق افران

صندوق نارنج

صندوق سرو

صندوق تمشک

صندوق رز ترنج

حضور رز ترنج در کنار دیگر صندوق‌های این گروه، پشتوانه‌ای مهم برای توسعه، مدیریت حرفه‌ای و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این صندوق محسوب می‌شود.

جمع‌بندی عملکرد یک‌ساله صندوق طلای رز ترنج

عملکرد یک‌ساله صندوق طلای رز ترنج نشان می‌دهد این صندوق توانسته است در نخستین سال فعالیت خود، ترکیبی از رشد دارایی تحت مدیریت، بازدهی قابل توجه، شفافیت اطلاعاتی، نقدشوندگی بالا و پشتوانه معتبر را به سرمایه‌گذاران ارائه کند.

رسیدن به ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت، ثبت بازدهی ۱۲۶ درصدی، دستیابی به ۳۹ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات و جذب سرمایه‌گذار از سراسر ایران، نشان می‌دهد رز ترنج توانسته است فصل نخست مسیر خود را با عملکردی قابل‌توجه پشت سر بگذارد.