تب و خونریزی شدید ناگهانی از علائم تب کریمه کنگو است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا جویا با اشاره به اینکه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری حاد ویروسی است که از دام به انسان منتقل می شود، گفت: این بیماری با علائمی همچون تب، سردرد، احساس سرما، خستگی درد عضلانی، پرخونی صورت، پرخونی ملتحمه و چشم، استفراغ و دردهای بالای معده و خونریزی ناگهانی را خونریزی از لثه‌ها، بینی، معده، روده و رحم و زیر پوست ناحیه ساق پا و دستها آشکار می شود.

وی تماس با دام آلوده، تماس با خون و ترشحات دامی و انتقال از طریق کنه هیالوما آلوده را از جمله راههای انتقال این بیماری برشمرد و افزود: دامداران، قصابها، بانوان خانه دار و گله داران بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.

جویا با اشاره به اینکه 50 درصد افرادی که به این بیماری مبتلا می شوند با خطر مرگ روبرو هستند و اساس درمان این بیماری به صورت حمایتی و تنظیم آب، الکترولیت و رفع اختلال انعقادی درون ‌رگی پیش رونده‌ انجام می گیرد، اظهار داشت: در صورت مشاهده علائم بیماری پیش از هر اقدام خود درمانی، به مراکز درمانی و پزشک مراجعه شود.

وی، تهیه محصولات دامی از مراکز بهداشتی دارای مجوز، ذبح دام در کشتارگاه، پوشیدن لباسهای با آسینهای بلند در افراد مرتبط با دام ، جلوگیری از فشاردادن کنه های هیالوما با دست، استفاده توزیع کنندگان محصولات دامی از ماسک ، روپوش و ماسک را از جمله راهکارهای پیشگیری از این بیماری برشمرد و گفت: این بیماری در حیوانات هیچگونه علائم بالینی ندارد و بیشتر از طریق دامهای غیر مجازی که از مرزهای مجاور وارد کشور می شوند، منتقل می شود.