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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

واکنش تند نماینده اهواز؛ امتیاز فولاد نوین نباید واگذار شود

واکنش تند نماینده اهواز؛ امتیاز فولاد نوین نباید واگذار شود

اهواز - نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت قاطع با واگذاری امتیاز تیم فولاد نوین گفت: اجازه واگذاری امتیاز این تیم که با تلاش بازیکنان بومی به دسته اول صعود کرده‌ رانمی‌دهیم.

محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صعود تیم فوتبال فولاد نوین به لیگ دسته اول فوتبال کشور اظهار کرد: این تیم با همت و تلاش بازیکنان بومی به لیگ دسته یک صعود کرد و اعتبار جدیدی در فوتبال برای خوزستان رقم زد.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از باشگاه فولاد خوزستان به عنوان مالک تیم فولاد نوین مبنی بر واگذاری این امتیاز شنیده می‌شود، عنوان کرد: بهانه آنها برای این اقدام نداشتن زمین است، در حالی که در خوزستان با وجود ظرفیت‌های خوب از جمله ورزشگاه غدیر و ... می‌توان فضایی برای بازی‌های این تیم ایجاد کرد؛ این بهانه مورد پذیرش نیست و بنده به عنوان نماینده مردم با این موضوع مخالف هستم.

امیر با اعلام اینکه باشگاه فولاد خوزستان می‌تواند ظرفیتی ایجاد کند تا تیم فوتبال فولاد نوین در لیگ دسته یک حضور داشته باشد ، تصریح کرد: واگذاری تیم با چنین بهانه‌ای قابل پذیرش نیست و از استاندار خوزستان درخواست داریم به این مساله ورود کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه به عنوان نماینده مردم با این موضوع برخورد خواهد کرد، گفت: جوانان بومی برای کسب این جایگاه تلاش کردند؛ واگذاری امتیاز این تیم نشان‌دهنده ضعف استان خواهد بود و این مساله مطالبه مردم خوزستان است.

وی اظهار کرد: مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و رئیس هیئت فوتبال استان نیز باید به این مسأله ورود داشته باشند و مجوز خروج تیم را امضا نکنند.

امیر در پایان تأکید کرد: چنانچه مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان و مدیران فولاد توان نگهداری تیم را ندارند، فضا را برای افرادی که توانایی مدیریت دارند خالی کنند.

کد مطلب 6920777

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