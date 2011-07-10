آمریکا از درگیریهای آبی در جنوب شرق آسیا ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز در سخنانی در پکن گفت: آمریکا متعهد به ادامه حضور خود در منطقه دریایی چین جنوبی است زیرا که واشنگتن در باره نزاع مربوط به منابع غنی آبی در این منطقه نگران است، نزاعی که می تواند به یک مناقشه جدی تبدیل شود.

چین، فیلیپین، مالزی، برونئی، ویتنام و تایوان همگی ادعاهای ارضی در دریای جنوبی چین دارند.

اختلافات چین با فیلیپین و ویتنام درباره خطوط کشتیرانی در دریای چین در ماههای اخیر تنش هایی را در پی داشته است.

دریادار "مایک مولن" در عین حال افزود: از دیگر نگرانی هایی که ما دارم این است که رخ دادهای اخیر می تواند به یک اشتباه محاسباتی دامن بزند و دردسری را به وجود آورد که هیچ کس آن را پیش بینی نمی کرده است.

وی گفت: آمریکا حضوری طولانی و دیرپا در اینجا دارد. مسئولیت ما هم به دیرپاست. ما به دنبال حمایت قوی از یک قطعنامه برای حل مسلالمت آمیز اختلافات هستیم.

مولن می گوید: آمریکا در صدد کنار کشیدن از صحنه نیست حضور پایدار ما در منطقه در چند دهه گذشته برای متحدین و همپیمانانمان خوب بوده و ما به حضور پایدار خود ادامه خواهیم داد.