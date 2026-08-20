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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱

عزاداری مردم چرام در شب شهادت امام حسن عسکری(ع)

عزاداری مردم چرام در شب شهادت امام حسن عسکری(ع)

چرام- مردم چرام در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6922631

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