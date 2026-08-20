https://mehrnews.com/x3cRfc ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ کد مطلب 6922631 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ عزاداری مردم چرام در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) چرام- مردم چرام در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) به عزاداری پرداختند. دریافت 40 MB کد مطلب 6922631 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام شهادت امام حسن عسکری تجمع مردمی
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