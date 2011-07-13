جوانی بهترین سرمایه عمر انسانهاست

حجت الاسلام حسن بت شکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بهترین سرمایه عمر انسان فصل جوانی است، اظهار داشت: بهترین زمان برای آموختن دانش در سن جوانی است.

وی با اشاره به اینکه جوانان با انس گرفتن به قرآن و مسائل دینی و مذهبی از هر گمراهی و انحراف مصون هستند، افزود: شخصیت حضرت علی اکبر(ع) به عنوان یک جوان در دین اسلام یک الگو و نمونه برتر و والاست.

کارشناس تشکلهای دینی و مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه حضرت علی اکبر(ع) سلوک خاصی داشت و آن بر حق بودن و در محور حق حرکت کردن است، بیان داشت: همین موضوع موجب می شود که حضرت علی اکبر(ع) در دین اسلام به عنوان جوان نمونه و الگو معرفی و مطرح باشد.

حجت الاسلام بت شکن با اشاره به اینکه در حرکت به سوی حق و حقیقت الگو لازم است، اذعان داشت: در هر رده ای از سن انسانها الگویی وجود دارد و برای نسل جوان ما یکی از الگوها حضرت علی اکبر (ع) است که در کربلا در دفاع از حریم حق، حقیقت، ولایت و امامت به شهادت رسید.

وی با اشاره به اینکه جوانی مهمترین فصل زندگی انسانهاست، بیان داشت: به همان نسبت نیز این معرض آسیبهای اجتماعی است.

بت شکن بیان داشت: اگر جوانان ما بخواهند از این آسیبها دور باشند و انحراف نداشته باشند باید معرفت و شناخت خود را نسبت به معرف دینی و الگوهای اسلامی بالا ببرند.