سبزیجات را در معرض هوا قرار ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: سبزیجات مصرفی باید به دقت شستشو و ضدعفونی شوند و برای از بین بردن تخم انگل باید سبزیها را در یک ظرف تمیز ریخته و به میزان لازم به آن آب اضافه کرد تا روی سطح سبزیها را بگیرد و سپس برای هر لیتر آب مصرفی 3 تا 5 قطره مایع ظرفشویی در آب ریخته و با دست به خوبی هم زده تا تمام سبزیها در کف حاصل از مایع ظرفشویی قرار بگیرد و بعد از 5 دقیقه باید سبزیها را از ظرف خارج کرده و با آب به طور کامل شست.

این گزارش می‌افزاید: برای از بین بردن میکروبها نیز باید سبزیهایی را که در مرحله قبلی با مایع ظرفشویی شسته شده‌اند، در مایع ضدعفونی کننده ریخت و می‌توان از محلولهای ضدعفونی کننده سبزیها که به شکل آماده است، استفاده شود و سپس به آبکشی سبزی اقدام کرد.

توصیه می‌شود جهت پخت سبزیجات ابتدا آب را تا حدود 60 درجه سانتی‌گراد گرم کرده و سپس سبزیجات را داخل آن ریخته شود زیرا حرارت آب باعث از بین رفتن آنزیمهایی می‌شود که می‌توانند ویتامینها را از بین ببرند.

این گزارش حاکیست،‌ سبزیها به دلیل احتمال از بین رفتن مواد مغذی و همچنین ایجاد مواد سرطانزا نباید به مدت طولانی سرخ شوند و اضافه روغن نباید به داخل ظروف اصلی برگردانده شود.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گوشت سفید یا قرمز را باید به صورت تازه مصرف کرد در غیر این صورت باید آن را به اندازه نیاز مصرف هر وعده در کیسه‌های فریزر قرار داد و همچنین برای رفع انجماد گوشت سفید یا قرمز توصیه می‌شود آن را 24 ساعت قبل از مصرف از فریزر به یخچال منتقل کنند.

بنابراین گزارش،‌ برای مصرف مجدد مواد غذایی پخته شده داخل یخچال، حتما باید طوری گرم شود تا همه جای آن حدود 70 درجه سانتیگراد حرارت ببینند همچنین دوبار گرم کردن غذای پخته شده درست نیست زیرا هم خطرآلودگی آن بیشتر شده و هم ارزش غذایی آن کاهش پیدا می‌کند.

بهتر است تخته آماده‌سازی گوشت از سبزیها جدا باشد و به جای تخته‌های چوبی از پلاستیکهای فشرده استفاده شود و در صورت استفاده از تخته‌های چوبی، بعد از کار باید آنها را به دقت شسته و سطح آن را با لایه‌ای نازک از نمک بپوشانند.