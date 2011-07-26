خطر بیخ گوش جنگلهای زاگرس/ امکان تبدیل جنگلهای زاگرس به بیابان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی ایروانی در سمینار مدیریت حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور "رویشگاه زاگرس" با حضور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و مسئولان منابع طبیعی 11 استان زاگرس نشین در کرمانشاه در حال برگزاری است، اظهار داشت: طی پنج سال گذشته 46 درصد آتش سوزی جنگلها و منابع طبیعی کشور مربوط به مناطق زاگرس نشین است ،لذا باید با یک برنامه ریزی دقیق این روند را کنترل کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی این مدت 76 درصد سطح سوخته شده در جنگل های مناطق زاگرس نشین داشته ایم گفت: این روند روبه رشد سالانه خسارات جبران ناپذیری بر پیکره جنگلها و منابع طبیعی زاگرس وارد ساخته است.

ایروانی حریق، آفات و امراض، گرم‌شدن کره زمین، خشکسالی‌های پی‌در پی، وجود ریزگرد‌ها، بهره‌برداری بی‌رویه و چرای دام را علل تخریب جنگل‌های زاگرس عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات مقابله با حریق در جنگل‌ها گفت: کمبود نیروی انسانی، کمبود اعتبار، گستردگی عرصه و سختی کار از مشکلات ما در مقابله با حریق در جنگل‌ها است.

فرمانده یگان حفاظت جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشوردر ادامه با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای اطفاء حریق در کشور، اظهار داشت: سال گذشته دو میلیارد تومان اعتبار اطفاء حریق در کل کشور بوده است.