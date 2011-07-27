پیست مجهز اتومبیل رانی در مشهد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی استان اظهار داشت: با توجه به اعلام آمادگی سرمایه گذار خصوصی، کارشناسی های صورت گرفته توسط دفتر فنی استانداری خراسان رضوی و اتفاق نظر اعضای کارگروه، پیست مجهز اتومبیل رانی در جنوب شهر شاندیز در زمینی به وسعت 7.5 هکتار احداث خواهد شد.

حسین پور تصریح کرد: با توجه به طرح جامع شهرستان طرقبه و شاندیز و شناسایی این منطقه به عنوان یک محور سبز توجه به مسائل زیست محیطی و عدم ایجاد آلودگی های صوتی و جلوگیری از تردد بدون مجوز خودروهای پیست باید در اجرای این پروژه لحاظ شود.

وی بیان کرد: پیش بینی مسیر دسترسی به این پیست با توجه به تراکم تردد در محور شاندیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: کارخانه تولید فولاد نیز در منطقه مهر آباد، خارج از حریم شهر سنگان در شهرستان خواف احداث می شود.

حسین پور بیان کرد: مشهد با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) سالانه شاهد تردد بیش از 25 میلیون زائر است که بایستی برای تامین نیازهای فراغتی و تفریحی آنان برنامه ریزی شود.

وی افزود:علاوه بر نیاز زائرین جمعیت ساکن در مشهد نیز حدود 3 میلیون نفر است که برای ابن جمعیت نیز باید امکانات ورزشی و تفریحی فراهم نمود.