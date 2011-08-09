بایدها و نبایدهای تحصیل اتباع بیگانه در کشور/ تحصیل اتباع بیگانه ارجحیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، چنین به نظر می رسد که تحصیل اتباع خارجی و بیگانه در کشور تبدیل به کشمکشی میان مسئولان آموزشی کشور شده است. عده ای بر این باورند که می بایست شرایط خروج این افراد از ایران فراهم شود تا نه تنها به کشور خود بازگردند بلکه شرایط تحصیل برای دانشجویان ایرانی هم بیشتر فراهم شود.

از سوی دیگر، برخی بر این باورند اگر فعلاً امکان ندارد اتباع بیگانه از کشور خارج شوند، حداقل فرزندانشان تا زمانیکه در ایران هستند، بتوانند همانند سایرین از امکانات آموزشی استفاده کنند تا کشور را دچار گرفتاری و معضلات اجتماعی نکنند.

در این راستا، سه نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، آخرین تصمیمات و اقدامات مجلس و نظرات خود را در این زمینه اعلام کردند.

اتباع بیگانه به کشور خودشان برگردند

طیبه صفایی - عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه کشور ما برای تحصیل اتباع افغانی وظیفه خاصی ندارد، گفت: باید تلاش کرد تا اتباع افغانی به کشور خودشان بازگردند تا هزینه سواد‌‌آموزی این افراد برای مردم خودمان هزینه شود.

به گفته این نماینده مجلس، به اتباعی که حضور آنها در کشور با اطلاع سازمانهای مسئول است و به آنها کارت اقامت داده شده، خدمات ارائه می شود اما برخی از این افراد که حضورشان در کشور غیر قانونی است و در جایی ثبت نشده از خدمات برخوردار نمی شوند.

وی تاکید کرد: هنوز بسیاری از مردم خودمان تحت پوشش طرح نهضت سواد آموزی قرار نگرفتند و واجب است این انرژی و هزینه برای مردم کشور خودمان صرف شود.

فرزندان اتباع بیگانه در کشور تحصیل کنند

طیبه صفایی در حالی تاکید کرد اتباع بیگانه به کشور خودشان بازگردند تا امکان تحصیل برای فرزندان کشور خودمان فراهم شود که سعدالله نصیری قیداری - سخنگوی کمیسیون آموزش نظر دیگری را درباره تحصیل اتباع خارجی مطرح می کند.

وی گفت: اتباع بیگانه غیر مجاز در ایران اگر امکان بازگشت به کشورشان را ندارند، فرزندان آنها باید بتوانند تحصیل کنند تا خود و کشور را گرفتار بزهکاری و آسیب های اجتماعی نکنند.

نصیری قیداری از سوی دیگر یادآوری کرد: این موضوع پیچیده ای است چون ما هم به دنبال خروج اتباع بیگانه غیر مجاز از کشورهستیم و از طرفی نمی توانیم نسبت به تحصیل دانش آموزان آنها در کشور بی تفاوت بمانیم.



این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این فرزندان گناهی ندارند و باید بتوانند حداقل امکان تحصیل در ایران را داشته باشند، اضافه کرد: درس نخواندن فرزندان اتباع بیگانه غیر مجاز در آینده آنها را گرفتار انواع بزهکاری و آسیب های اجتماع می کند و در مرحله بعدی از سوی این افراد آسیب های زیادی به کشور وارد خواهد شد.

تحصیل اتباع بیگانه در کشور ارجحیت ندارد

نورالله حیدری دستنایی - عضو کمیسیون آموزش در سخنان خود با اشاره به مهمترین علت عدم خروج اتباع بیگانه در کشور، گفت: فراهم بودن امکانات و خدمات دهی به اتباع بیگانه و افغانی‌ها که به صورت غیر مجاز وارد ایران شده اند آنها را از بازگشت به کشور خود منصرف می‌کند.

وی با بیان اینکه بی سوادی در کشور هنوز ریشه کن نشده است و همچنان شاهد آمارهای ضد و نقیض در ریشه کن شدن بی سوادی هستیم، تاکید کرد: برخی آمارها نرخ بی سوادی را ۸۰ درصد اعلام می کند و برخی آمارهای دیگر کمتر و آمار شفافی در مورد نرخ بی سوادی در کشور نداریم، اما آنچه برآورد می‌شود نشان می دهد نرخ بی سوادی بیشتر از میانگین کشوری است لذا تحصیل اتباع خارجی در کشور ارجحیت ندارد.