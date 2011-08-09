به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام صندوق تامین اجتماعی از جمله مدارکی که بیمهشده اجباری زیرپوشش سازمان تأمیناجتماعی، برای صدور و دریافت اولین دفترچه درمانی برای خود و افراد تحتتکفلشان باید به همراه داشته باشند میتوان به عکس، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی اشاره کرد.
افراد واجد شرایطی که میتوانند تحتتکفل بیمهشده قرار بگیرند، عبارتند از همسر بیمه شده، فرزندان پسر تا زیر 22 سال مگر آنکه شاغل به تحصیل و یا ازکارافتاده باشند، فرزندان اناث مادامی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند، پدر و مادر بیمهشده درصورتی که تحتتکفل بیمهشده باشند و سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق تأمیناجتماعی ازکارافتاده کلی بوده و مستمریبگیر این صندوق نباشند و شوهر بیمه شده زن به شرطی که معاش شوهر توسط همسرش تأمین شود و سن شوهر بیشتر از 60 سال باشد و یا به تشخیص پزشکی ازکارافتاده کلی باشد.
درصورت تمدید و تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمانی ارائه مدارکی از جمله برای فرزندان اناث بالای 18 سال، رؤیت شناسنامه مبنی بر عدم ازدواج، درمورد فرزندان پسر بالای 22 سال، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا ازکارافتادگی کلی، درمورد فرزندان چهارم و به بعد، ارائه فیش پرداخت حقسرانه درمان، درمورد افراد تحتتکفل بیمهشده سرباز، رؤیت دفترچه آماده به خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت افراد تحتتکفل، ضروری است.
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