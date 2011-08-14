505 میلیارد ریال برای پروژه های هفته دولت گنبد هزینه شد

به کزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزل سفلی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته دولت شهرستان، از بهره برداری یا آغاز عملیات اجرایی بیش از 600 پروژه، طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

قزل سفلی همچنین ضمن گرامیداشت هفته دولت و شهدای گران قدر آن بالاخص شهیدان رجایی و باهنر، این هفته را فرصت مناسبی برای انعکاس خدمات نظام و دولت به مردم دانست و اضافه کرد: طی سال های اخیر اقدامات و خدمات قابل توجهی توسط دولت و کارگزاران آن انجام شده است که باید به مردم منعکس شود.

وی ضمن تاکید بر برگزاری نشست های مردمی توسط مسئولان اجرایی به وی‍ژه در ایام هفته دولت، تصریح کرد: آن چه خوشایند مردم است، ارتباط صمیمی مسوولان با آنان است که باید به آن توجه شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گنبدکاووس در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل چهار کمیته فرهنگی اجتماعی، تبلیغات و مراسم، افتتاح طرح ها پروژه ها و ارزیابی برای برگزاری باشکوه آیین های بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: این کمیته ها در دو بخش داشلی برون و مرکزی گنبدکاووس نیز تشکیل خواهد شد.

قزل سفلی همچنین ایمان، تقوا، ولایی بودن و توجه به محرومین و اجرای عدالت را از جمله مهم ترین ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر در خدمت به مردم اعلام کرد و افزود: دولت نهم و دهم نیز با الگو قرار دادن این ویژگی ها و نیز با بسیج همه امکانات در جهت خدمت به مردم و پیمودن قله های تعالی و پیشرفت کشور، گام بر می دارد.

در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته های چهارگانه ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان، طی چند روز آینده با تشکیل جلسه، مهم ترین برنامه های پیشنهادی خود را برای تدوین برنامه های نهایی هفته بزرگداشت دولت به فرمانداری اعلام کند.